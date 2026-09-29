Rekordzahl von 10.233 Einreichungen aus 177 Ländern, ein Anstieg von 32 gegenüber dem Vorjahr

Die Finalisten bieten praktische, skalierbare Lösungen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser und Klimaschutz

Der Preis hat weltweit das Leben von mehr als 411 Millionen Menschen positiv beeinflusst

Von KI, die Schwangerschaftskomplikationen Monate im Voraus vorhersagen kann, über Roboter, die sich durch Wassernetze navigieren, bis hin zu neuen Technologien zur Wiederherstellung degradierter Böden und hitzeresistenten Korallen, die Riffe wiederaufbauen der Zayed Sustainability Prize hat nach dem umkämpftesten Wettbewerbszyklus seiner Geschichte die Finalisten für 2027 bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260928329670/de/

Members of the Zayed Sustainability Prize Jury gathered in Abu Dhabi to determine the 2027 winners and finalists (Photo: AETOSWire)

Für den Auswahlzyklus 2027 gingen 10.233 Einreichungen aus 177 Ländern ein ein Rekord und ein Anstieg von 32 gegenüber dem Vorjahr -, was die wachsende globale Reichweite des wegweisenden Preises der VAE für innovative Lösungen globaler Herausforderungen widerspiegelt.

Nach einem strengen Bewertungsverfahren durch die Preisjury wurden Finalisten in sechs Kategorien ausgewählt: Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser, Klimaschutz und globale weiterführende Schulen.

Gemeinsam stehen sie für Lösungen, die bereits messbare Auswirkungen vor Ort erzielen. Ihre Arbeit umfasst die Bereiche Müttergesundheit, Ernährungssicherheit, Zugang zu Energie, Wasserknappheit, Wiederherstellung von Ökosystemen und Katastrophenvorsorge und zeigt, wie praktische Innovationen die Widerstandsfähigkeit stärken, den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen erweitern und dauerhafte Chancen für Gemeinschaften schaffen können.

Die Gewinner werden bei der Preisverleihung des Zayed Sustainability Prize am 12. Januar 2027 im Rahmen der Abu Dhabi Sustainability Week bekannt gegeben.

S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und fortschrittliche Technologien der VAE und Generaldirektor des Zayed Sustainability Prize, sagte:

"In einer Zeit, in der Resilienz, Stabilität und menschliches Wohlergehen wichtiger denn je sind, erinnern uns die diesjährigen Finalisten daran, was möglich ist, wenn Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit zusammenkommen. Die Arbeit der Finalisten zeigt, dass die wirkungsvollsten Lösungen diejenigen sind, die in den realen Bedürfnissen der Menschen verwurzelt sind, Barrieren überwinden und sinnvolle, messbare Auswirkungen erzielen. Inspiriert vom bleibenden Vermächtnis von Scheich Zayed setzen sich die VAE weiterhin dafür ein, praktische Lösungen voranzutreiben, die die Menschenwürde wahren, die Selbstständigkeit stärken und dauerhaften sozioökonomischen Wert für Gemeinschaften auf der ganzen Welt schaffen."

Für den Zyklus 2027 wird jedem Finalisten eine finanzielle Unterstützung garantiert, wodurch die Förderung des Preises über die letztendlichen Gewinner hinausgeht und dazu beiträgt, dass mehr wirkungsvolle Lösungen vorangebracht und skaliert werden können.

Finalisten aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser und Klimaschutz erhalten jeweils 100.000 US-Dollar, während Finalisten des Wettbewerbs "Global High Schools" jeweils 25.000 US-Dollar erhalten. Die Gewinner ihrer jeweiligen Kategorie erhalten stattdessen den Gewinnerpreis: 1 Million US-Dollar für die Organisationskategorien und 150.000 US-Dollar für "Global High Schools".

Die mit dem Zyklus 2026 eingeführte Aufstockung der Fördermittel würdigt sowohl die nachgewiesene Wirkung als auch das Potenzial der Lösungen, die die abschließende Bewertungsphase des Preises erreichen.

S.E. Ólafur Ragnar Grímsson, Vorsitzender der Preisjury, sagte:

"Die Finalisten des Jahres 2027 verdeutlichen den bleibenden Wert von Innovation bei der Stärkung der Widerstandsfähigkeit, der Förderung des menschlichen Wohlergehens und der Befähigung von Gemeinschaften, sich in einer zunehmend komplexen Welt zurechtzufinden. Ihre Arbeit zeigt, dass bedeutender Fortschritt nicht nur durch Technologie entsteht, sondern auch durch Entschlossenheit, lokales Wissen und die Fähigkeit von Gemeinschaften, sich anzupassen und zu gedeihen. Der Preis identifiziert und unterstützt weiterhin Lösungen, die für mehr Stabilität, Chancen und Wohlstand sorgen."

Gesundheit: Patienten früher erreichen

Die diesjährigen Finalisten im Bereich Gesundheit nutzen künstliche Intelligenz, gemeindebasierte Versorgung und fortschrittliche medizinische Technologien, um den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erweitern, die Frühdiagnose zu verbessern und die Gesundheitssysteme an vorderster Front zu stärken.

Elythea , ein KMU aus den Vereinigten Staaten, nutzt KI, um Schwangerschaftskomplikationen anhand von Routinedaten aus dem ersten Trimester 6-8 Monate im Voraus vorherzusagen. In einer Studie in fünf Ländern erreichte das Unternehmen über 63.000 direkt Begünstigte und reduzierte unerwünschte Folgen für die Mütter.

, ein KMU aus den Vereinigten Staaten, nutzt KI, um Schwangerschaftskomplikationen anhand von Routinedaten aus dem ersten Trimester 6-8 Monate im Voraus vorherzusagen. In einer Studie in fünf Ländern erreichte das Unternehmen über 63.000 direkt Begünstigte und reduzierte unerwünschte Folgen für die Mütter. GOAL 3 , ein KMU aus den Niederlanden, kombiniert eine langlebige Überwachung der Vitalparameter am Krankenbett mit tabletbasierten Patientenakten, um eine Verschlechterung des Gesundheitszustands bei Kindern und Neugeborenen früher zu erkennen, und erreicht damit 157.000 direkt Begünstigte in 48 Krankenhäusern.

, ein KMU aus den Niederlanden, kombiniert eine langlebige Überwachung der Vitalparameter am Krankenbett mit tabletbasierten Patientenakten, um eine Verschlechterung des Gesundheitszustands bei Kindern und Neugeborenen früher zu erkennen, und erreicht damit 157.000 direkt Begünstigte in 48 Krankenhäusern. Marsi Bionics, ein KMU aus Spanien, setzt ein pädiatrisches Exoskelett mit intelligenten Robotergelenken ein, die Muskelbewegungen nachahmen, und bietet über 67 Geräte hinweg mehr als 3.000 Kindern personalisierte Gehunterstützung.

Lebensmittel: Resilienz von Grund auf aufbauen

Die Finalisten im Bereich Lebensmittel wenden fortschrittliche Technologien und regenerative Praktiken an, um die Widerstandsfähigkeit der Landwirte zu stärken, die Bodengesundheit wiederherzustellen, die landwirtschaftliche Produktivität zu verbessern und Abfall zu reduzieren.

Adaptive Symbiotic Technologies , ein KMU aus den Vereinigten Staaten, nutzt mikrobielle Biotechnologie, bei der endophytische Pilze und nützliche Bodenbakterien kombiniert werden, um Nutzpflanzen dabei zu helfen, Trockenheit, Hitze, Salzbelastung und Nährstoffmangel zu tolerieren. Das Unternehmen behandelt mehr als 13 Millionen Acres und steigert die Erträge um 30-200 %.

, ein KMU aus den Vereinigten Staaten, nutzt mikrobielle Biotechnologie, bei der endophytische Pilze und nützliche Bodenbakterien kombiniert werden, um Nutzpflanzen dabei zu helfen, Trockenheit, Hitze, Salzbelastung und Nährstoffmangel zu tolerieren. Das Unternehmen behandelt mehr als 13 Millionen Acres und steigert die Erträge um 30-200 %. ALSEC Alimentos Secos , ein KMU aus Kolumbien, nutzt patentierte Biotechnologie und Nanotechnologie in einer solarbetriebenen Verarbeitungsanlage, um umweltschädliche Molke von handwerklichen Käseherstellern in Proteinzutaten und gereinigtes Wasser umzuwandeln, wodurch 22,7 Millionen Liter Molke zurückgewonnen und 4,3 Milliarden Liter Wasser geschont werden.

, ein KMU aus Kolumbien, nutzt patentierte Biotechnologie und Nanotechnologie in einer solarbetriebenen Verarbeitungsanlage, um umweltschädliche Molke von handwerklichen Käseherstellern in Proteinzutaten und gereinigtes Wasser umzuwandeln, wodurch 22,7 Millionen Liter Molke zurückgewonnen und 4,3 Milliarden Liter Wasser geschont werden. TOWING, ein KMU aus Japan, produziert "Soratan", eine mit speziell gezüchteten Mikroorganismen angereicherte Biokohle-Behandlung, die die Bodengesundheit in etwa einem Monat statt in 3-5 Jahren wiederherstellen kann, wodurch die Erträge um 20 gesteigert und 50.000 Hektar behandelt werden.

Energie: Zugang erweitern und Speicherung vorantreiben

Die Finalisten im Bereich Energie verbessern die Effizienz, erweitern den Energiezugang in entlegenen Gebieten und treiben die Energiespeicherung voran.

Energy Assured , ein KMU aus Nigeria, bietet Solar-Heimsysteme mit Pay-as-you-go-Abrechnung, saubere Kochherde und gemeinsam genutzte mobile Solar-Bewässerungspumpen an und erreicht damit über 4,6 Millionen Menschen sowie 1,3 Millionen Kleinbauern.

, ein KMU aus Nigeria, bietet Solar-Heimsysteme mit Pay-as-you-go-Abrechnung, saubere Kochherde und gemeinsam genutzte mobile Solar-Bewässerungspumpen an und erreicht damit über 4,6 Millionen Menschen sowie 1,3 Millionen Kleinbauern. Flint , ein KMU aus Singapur, entwickelt eine wiederaufladbare Batterie auf Zellulosebasis mit Zink-Mangan-Elektroden, die ohne Lithium, Kobalt, Nickel und brennbare Elektrolyte auskommt; die Produktionskapazität beträgt 400.000 Einheiten pro Monat, wodurch jährlich bis zu 150 Tonnen CO2e eingespart werden.

, ein KMU aus Singapur, entwickelt eine wiederaufladbare Batterie auf Zellulosebasis mit Zink-Mangan-Elektroden, die ohne Lithium, Kobalt, Nickel und brennbare Elektrolyte auskommt; die Produktionskapazität beträgt 400.000 Einheiten pro Monat, wodurch jährlich bis zu 150 Tonnen CO2e eingespart werden. Sustain Plus, eine gemeinnützige Organisation aus Indien, kombiniert bewährte Technologien für saubere Energie mit Mischfinanzierung, gemeinschaftlichem Eigentum und lokalen Versorgungsnetzen. Sie hat mehr als 34.000 dezentrale Lösungen implementiert und erreicht 2,5 Millionen Begünstigte.

Wasser: Jeden Tropfen schützen

Die Finalisten im Bereich Wasser kombinieren gemeinschaftliches Eigentum, Kreislaufsysteme zur Wasseraufbereitung und fortschrittliche Technologien, um den Zugang zu sicherem Wasser zu erweitern und die Widerstandsfähigkeit in wasserarmen Gemeinden zu stärken.

Fundación Aguatuya , eine gemeinnützige Organisation aus Bolivien, setzt dezentrale modulare Kläranlagen ein, um Abwasser in Bewässerungswasser, Biofungizide und Kompost umzuwandeln, wodurch jährlich 1,08 Millionen m³ aufbereitetes Wasser zur Wiederverwendung zurückgewonnen werden.

, eine gemeinnützige Organisation aus Bolivien, setzt dezentrale modulare Kläranlagen ein, um Abwasser in Bewässerungswasser, Biofungizide und Kompost umzuwandeln, wodurch jährlich 1,08 Millionen m³ aufbereitetes Wasser zur Wiederverwendung zurückgewonnen werden. Rupantar , eine gemeinnützige Organisation aus Bangladesch, betreibt von Frauen geführte Wasserunternehmen, die Umkehrosmoseanlagen, sanierte Teiche und Regenwassernutzung einsetzen und rund 450.000 Menschen ganzjährig mit sicherem Wasser versorgen.

, eine gemeinnützige Organisation aus Bangladesch, betreibt von Frauen geführte Wasserunternehmen, die Umkehrosmoseanlagen, sanierte Teiche und Regenwassernutzung einsetzen und rund 450.000 Menschen ganzjährig mit sicherem Wasser versorgen. Solinas, ein KMU aus Indien, setzt KI-gestützte Roboter-Crawler ein, um Wasser- und Abwasserleitungen von innen zu inspizieren und zu reinigen. Dadurch werden pro inspiziertem Kilometer täglich bis zu 600.000 Liter Wasser eingespart, wovon 17 Millionen Menschen profitieren.

Klimaschutz: Wiederherstellung natürlicher Systeme

Die Finalisten in der Kategorie "Klimaschutz" decken die Bereiche Kohlenstoffentfernung, Klimaresilienz und Wiederherstellung von Ökosystemen ab und kombinieren Technologie mit Ansätzen, die natürliche Systeme stärken und Lebensgrundlagen sichern.

Aquafondo , eine gemeinnützige Organisation aus Peru, stellt traditionelle Wassermanagementsysteme wie Amunas, Qochas und Feuchtgebiete im Hochanden wieder her, um Grundwasserleiter aufzufüllen, Wasserflüsse zu regulieren und die Wasserversorgungssicherheit in Mikro-Einzugsgebieten zu stärken. Dabei werden mehr als 6.000 Hektar renaturiert und jährlich 14 Millionen m³ zusätzliches Grundwasser erzeugt.

, eine gemeinnützige Organisation aus Peru, stellt traditionelle Wassermanagementsysteme wie Amunas, Qochas und Feuchtgebiete im Hochanden wieder her, um Grundwasserleiter aufzufüllen, Wasserflüsse zu regulieren und die Wasserversorgungssicherheit in Mikro-Einzugsgebieten zu stärken. Dabei werden mehr als 6.000 Hektar renaturiert und jährlich 14 Millionen m³ zusätzliches Grundwasser erzeugt. Coral Gardeners , eine gemeinnützige Organisation aus Französisch-Polynesien, züchtet hitzeresistente Korallen in Unterwasser-Aufzuchtstationen und kombiniert die Renaturierung mit KI, Sensornetzwerken und 3D-Riffkartierung; dabei wurden bereits mehr als 221.000 Korallen gepflanzt und 25.100 m² Riff renaturiert.

, eine gemeinnützige Organisation aus Französisch-Polynesien, züchtet hitzeresistente Korallen in Unterwasser-Aufzuchtstationen und kombiniert die Renaturierung mit KI, Sensornetzwerken und 3D-Riffkartierung; dabei wurden bereits mehr als 221.000 Korallen gepflanzt und 25.100 m² Riff renaturiert. String Bio, ein KMU aus Indien, produziert CleanRise, einen aus Methan gewonnenen mikrobiellen Biostimulator. Das Unternehmen kombiniert die Ausbringung auf Reisfeldern mit Gasüberwachung, Satellitenortung und der gemeinsamen Nutzung von Emissionszertifikaten, um die Methanemissionen um bis zu 50 zu senken und die Erträge um bis zu 39 zu steigern.

Global High Schools: Die nächste Generation übernimmt die Führung

In sechs Regionen entwickeln die Finalisten der "Global High Schools" schülergeführte, projektbasierte Lösungen für Nachhaltigkeitsherausforderungen in ihren eigenen Gemeinden.

Amerika: École Secondaire Lacombe Composite High School (Kanada); Instituto Etnoeducativo Distrital Tayrona de Bunkwímake (Kolumbien); und Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima (Argentinien).

Subsahara-Afrika: Asifiwa Institute (Demokratische Republik Kongo); Oloosirkon Secondary School (Kenia); und Swami Vivekananda State Secondary School (Mauritius).

Naher Osten und Nordafrika: Applied Technology Schools, Ajman (Vereinigte Arabische Emirate); Inkhil Secondary School (Syrien); und Rachaya High School (Libanon).

Europa und Zentralasien: Agrupamento de Escolas Gândara Mar (Portugal); Allgemeinbildende Schule Nr. 101, Astana (Kasachstan); und Keban Multi-Program Anatolian High School (Türkei).

Südasien: A/Kagama Tract 09 Secondary School (Sri Lanka); Motithang Higher Secondary School, Thimphu (Bhutan); und Shree Saraswati Secondary School (Nepal).

Ostasien Pazifik: Garuda Baturotok Secondary School (Indonesien); Votualevu College (Fidschi); und YK Pao School (China).

Die Gewinner werden bei der Preisverleihung des Zayed Sustainability Prize am 12. Januar 2027 im Rahmen der Abu Dhabi Sustainability Week bekannt gegeben.

Durch seine Preisträger hat der Zayed Sustainability Prize weltweit mehr als 411 Millionen Menschen positiv beeinflusst und den Zugang zu Gesundheitsversorgung, nahrhaften Lebensmitteln, zuverlässiger Energie und sicherem Trinkwasser verbessert sowie stärkere und widerstandsfähigere Gemeinschaften gefördert.

Quelle: AETOSWire

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