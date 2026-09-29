Die AMD-Aktie bleibt in Rekordnähe. Zwar gab der Anteilsschein zum Wochenauftakt mit dem schwachen Gesamtmarkt -3,61% nach, doch schon am Dienstag melden sich die Käufer zurück. Zur Stunde steigt der Kurs um +1,2% auf rund 615 US$. Die erst am Freitag aufgestellte Rekordmarke von 639 US$ ist damit weiter zum Greifen nah. Doch die entscheidende Frage lautet: Wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Milliarden-Deal für die nächste KI-Generation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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