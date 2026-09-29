Technologien, die Kunden dabei helfen sollen, die Effizienz zu steigern, Emissionen zu senken und den sich wandelnden Anforderungen in den Bereichen Kühlung, Heizung und Kühlkette gerecht zu werden

Copeland, ein weltweit führender Anbieter von Verdichtungstechnologien und Steuerungslösungen, gab heute seine Teilnahme an der Chillventa 2026 bekannt, die vom 13. bis 15. Oktober in Nürnberg stattfindet. Von steigenden Anforderungen an die Kühlung von Rechenzentren bis hin zum zunehmenden Einsatz von Wärmepumpen und natürlichen Kältemitteln Kunden in ganz Europa sehen sich mit rasanten Veränderungen konfrontiert. Copeland wird Technologien präsentieren, die darauf ausgelegt sind, den sich wandelnden Anforderungen der Region in den Bereichen Heizen, Kühlen und Kältetechnik gerecht zu werden.

Da die Nachfrage nach energieeffizienter Kühlung, elektrifiziertem Heizen und nachhaltigem Industriebetrieb in ganz Europa wächst, investiert Copeland weiterhin in die Technologien, Kompetenzen und Partnerschaften, die erforderlich sind, um Kunden dabei zu unterstützen, sich in den sich ändernden regulatorischen Anforderungen zurechtzufinden und auf ihre Nachhaltigkeitsziele hinzuarbeiten.

Copeland hat eine Reihe strategischer Investitionen getätigt, um Europas langfristige Energie- und Klimaziele zu unterstützen. Dazu gehören die Übernahme des in Deutschland ansässigen Unternehmens SPH Sustainable Process Heat, die Übernahme von Bueno Analytics zur Erweiterung der digitalen Kompetenzen sowie die kürzlich angekündigte Transaktion mit Dickson, die Copelands Angebot in den Bereichen Umweltüberwachung und Kühlkette stärkt. Copeland hat zudem die Produktionskapazitäten in Cookstown, Nordirland, erweitert, neue Kapazitäten für Werksabnahmeprüfungen (Factory Acceptance Testing) für industrielle Wärmepumpenlösungen geschaffen und sein Joint Venture mit Daikin ausgebaut, um die Technologien für Wärmepumpen im Wohnbereich in Europa voranzutreiben. Zusammengenommen stärken diese Investitionen die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden dabei zu unterstützen, die Prioritäten in den Bereichen Dekarbonisierung und Gebäudeeffizienz in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen zu bewältigen.

Lösungen zur Unterstützung des Energie- und Infrastrukturbedarfs in Europa

Von KI-Rechenzentren und der industriellen Fertigung bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel und der Wohnraumbeheizung die Kompressor-, Steuerungs- und Softwaretechnologien von Copeland sind darauf ausgelegt, die Effizienz zu steigern, Emissionen zu senken und die Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen zu stärken:

Die Wärmepumpenwende in Europa vorantreiben: Vorstellung von Kompressortechnologien mit variabler Drehzahl, die für eine Vielzahl von Wärmepumpenanwendungen konzipiert sind, um Energieeinsparungen und mehr Komfort zu erzielen, sowie fortschrittlicher Inverter-Swing-Rotationskompressoren, die in Zusammenarbeit mit Daikin entwickelt wurden, um die Systemintegration für OEMs zu vereinfachen und die Elektrifizierung der Heizung in europäischen Haushalten zu unterstützen.

Vorstellung von Kompressortechnologien mit variabler Drehzahl, die für eine Vielzahl von Wärmepumpenanwendungen konzipiert sind, um Energieeinsparungen und mehr Komfort zu erzielen, sowie fortschrittlicher Inverter-Swing-Rotationskompressoren, die in Zusammenarbeit mit Daikin entwickelt wurden, um die Systemintegration für OEMs zu vereinfachen und die Elektrifizierung der Heizung in europäischen Haushalten zu unterstützen. Beschleunigung der industriellen Dekarbonisierung: Präsentation der Vilter- VQ95-Einzelschrauben-Wärmepumpe für industrielle Hochtemperaturanwendungen sowie Hervorhebung der erweiterten Kompetenzen von Copeland im Bereich industrieller Wärmepumpen und Prozessheizung, einschließlich Technologien zur Erzeugung von Heißwasser bis zu 180 °C und Prozessdampf bis zu 175 °C zur Unterstützung der industriellen Dekarbonisierungsziele.

Präsentation der Vilter- VQ95-Einzelschrauben-Wärmepumpe für industrielle Hochtemperaturanwendungen sowie Hervorhebung der erweiterten Kompetenzen von Copeland im Bereich industrieller Wärmepumpen und Prozessheizung, einschließlich Technologien zur Erzeugung von Heißwasser bis zu 180 °C und Prozessdampf bis zu 175 °C zur Unterstützung der industriellen Dekarbonisierungsziele. Effizientes Wachstum von Rechenzentren vorantreiben: Vorstellung ölfreier Zentrifugalkompressoren mit Aero-lift-Lagertechnologie, die ein für Kältemittel mit niedrigem GWP (einschließlich R-513A, R-515B und R-1234ze) optimiertes Wärmemanagement bieten und so die wachsenden Rechenleistungsanforderungen unterstützen und gleichzeitig zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität beitragen.

Vorstellung ölfreier Zentrifugalkompressoren mit Aero-lift-Lagertechnologie, die ein für Kältemittel mit niedrigem GWP (einschließlich R-513A, R-515B und R-1234ze) optimiertes Wärmemanagement bieten und so die wachsenden Rechenleistungsanforderungen unterstützen und gleichzeitig zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität beitragen. Für eine intelligentere, stärker vernetzte Kühlkette: Vorführung von CO2-Scroll-Kühlaggregaten (R-744) für die dezentrale Kühlung im Einzelhandel, CO2-Kühlkompressorlösungen für zentrale Booster-Systeme, energieeffiziente Propan-Kompressoren (R-290) für Vitrinen sowie der Bueno Analytics-Software, die Kunden dabei unterstützt, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern und Systemprobleme proaktiv zu erkennen.

Besuchen Sie Halle 5, Stand Nr. 132, um zu erfahren, wie Copeland Kunden dabei unterstützt, den Kältemittel- und Energiewandel in den Bereichen Heizung, Kühlung, Kühlkette und industrielle Anwendungen zu meistern. Weitere Informationen zu den Präsentationen, Referenten und dem Veranstaltungsprogramm von Copeland finden Sie auf der Copeland Chillventa-2026-Veranstaltungsseite.

Über Copeland:

Copeland ist ein weltweit führender Anbieter von Kompressionstechnologien und Steuerungslösungen mit mehr als 200 Millionen Installationen weltweit. Wir bieten Zuverlässigkeit und Innovation in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HLK), Kühlkette und industrielle Anwendungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung und rund 18.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern treiben wir die Energiewende und die Umstellung auf neue Kältemittel voran und sorgen gleichzeitig für den Schutz hochwertiger, leicht verderblicher Produkte dabei arbeiten wir weltweit mit unseren Kunden zusammen, um ihnen zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit zu verhelfen. Erfahren Sie mehr unter copeland.com.

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