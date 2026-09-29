Krypto News Ethereum: 71 Prozent Plus im dritten Quartal - doch ein Detail übersehen alle

Anzeige / Werbung

Die wichtigste Krypto News Ethereum in diesem Quartal ist eine Zahl: 71 Prozent Kursgewinn seit Juli, das stärkste Q3 in der Geschichte des Coins. ETF-Zuflüsse erreichten in einer einzigen Augustwoche 824 Millionen Dollar, und sechs Handelstage in Folge brachten frisches institutionelles Kapital. Standard Chartered hält an seiner Jahresprognose von 7.500 Dollar fest, und am 6. Oktober steht der Glamsterdam-Testnet-Fork an, das größte Upgrade seit dem Merge. Doch das volle Bild zeigt auch eine Chance, die abseits der großen Schlagzeilen entsteht und bisher nur wenige auf dem Radar haben. Was ETH-Investoren jetzt wissen müssen, steht in den nächsten Absätzen.

Krypto News Ethereum September 2026: ETF-Rekorde, Glamsterdam-Fork und die 7.500-Dollar-Prognose

ETH legte im dritten Quartal 2026 rund 71 Prozent zu und liegt damit auf Kurs für sein stärkstes Q3 aller Zeiten, wie Yahoo Finance berichtet. Der Kurs bewegt sich um 2.670 Dollar nach einer Erholung von den Jahrestiefs unter 1.600 Dollar. Ende August setzten ETH-ETFs einen Rekord von 824 Millionen Dollar in einer einzigen Handelswoche, in der Folgewoche kamen weitere 218 Millionen Dollar hinzu.

Am 25. September flossen erneut 86,94 Millionen Dollar in US-Spot-ETH-ETFs, laut KuCoin der sechste Tag in Folge mit positiven Zuflüssen. BlackRocks ETHA führte mit 50,37 Millionen Dollar, gefolgt vom Staked-ETH-ETF ETHB mit 31,88 Millionen Dollar. Die kumulativen Zuflüsse in ETHA erreichten 13,284 Milliarden Dollar seit dem Start, ein Zeichen dafür, dass institutionelle Investoren Ethereum als langfristigen Vermögenswert behandeln. Standard Chartered sieht ETH bei 7.500 Dollar zum Jahresende im optimistischen Szenario, die Basisprognose liegt bei 4.000 Dollar.

Am 6. Oktober startet der Glamsterdam-Testnet-Fork auf Sepolia, das größte Upgrade seit dem Merge mit dem Ziel von 10.000 Transaktionen pro Sekunde und 78 Prozent niedrigeren Gasgebühren. Die Mainnet-Aktivierung im vierten Quartal gilt als wahrscheinlich, und das Upgrade soll die Verarbeitungskapazität verzehnfachen. Doch selbst wenn ETH die 7.500-Dollar-Marke erreicht, ist das ein Dreifaches vom heutigen Kurs. Die größten Renditen in einem Kryptozyklus kamen nie vom zweitgrößten Coin selbst, sondern von Projekten, die früh auf der richtigen Infrastruktur aufgebaut haben.

Pepeto: Werkzeuge gegen Ethereums größte Schwachstellen im Presale

Während Ethereum auf Glamsterdam wartet, liefert ein Presale-Projekt die Lösungen schon jetzt, und die Geschwindigkeit, mit der Kapital hineinfließt, spricht für sich. Pepeto baut die Werkzeuge, die Ethereum-Nutzer jeden Tag vermissen, und jede ausverkaufte Runde macht den Einstieg für Nachzügler teurer.

Gasgebühren machen kleine Trades auf Ethereum oft sinnlos, deshalb hat Pepeto einen gebührenfreien Handel entwickelt, der jeden eingesetzten Dollar vollständig im Spiel hält. Der Transfer von Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana bleibt langsam und teuer, deshalb hat das Team eine kostenlose Brücke gebaut, die jeden Vermögenswert in Sekunden über alle drei Chains verschiebt. Ungeprüfte Verträge kosten Nutzer jedes Jahr Milliarden an verlorenen Mitteln, deshalb hat Pepeto eine KI-Prüfung eingebaut, die jeden Token kontrolliert, bevor er auf der Handelsplattform erscheint.

Bevor der Presale überhaupt startete, ließ das Team die gesamte Codebasis durch SolidProof prüfen und bestätigen, sodass eine unabhängige Sicherheitsinstanz die technische Grundlage des Projekts abgesichert hat. Ein ehemaliger Binance-Manager leitet den Aufbau der Börse, und der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe mitentwickelt hat, arbeitet an seiner Seite.

Das Projekt wächst schnell, weil die Menschen, die vor Monaten eingestiegen sind, bei jeder neuen Runde zurückkommen und ihre Positionen vergrößern, je näher das Listing rückt. Überzeugung, die während schwacher Marktphasen zurückkehrt, ist das Zeichen einer Gemeinschaft, die fest daran glaubt, ein Stück Kryptogeschichte in den Händen zu halten. Bisher flossen mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Presale, und die Dynamik beschleunigt sich mit jeder neuen Runde. Wer Ethereum versteht, erkennt in diesen Werkzeugen genau die Lösungen, die das Netzwerk seit Jahren braucht.

Fazit

ETH muss sich von 2.670 Dollar aus verdreifachen, um die optimistischste Prognose zu erreichen. Pepeto startet dagegen vom Presale-Preis, und vergleichbare Projekte haben am Listing-Tag Vielfache dieses Niveaus erreicht. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, sichert sich den niedrigsten Kurs, den es jemals geben wird, denn über 10,38 Millionen Dollar zeigen, dass der Markt dieses Projekt bereits entdeckt hat. Jede weitere Runde bringt einen höheren Preis. Dieses Zeitfenster schließt sich erfahrungsgemäß früher, als die meisten erwarten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Ethereum-Nachrichten im September 2026?

ETH legte im Q3 rund 71 Prozent zu. ETF-Zuflüsse erreichten 824 Millionen Dollar in einer Woche. Am 6. Oktober startet der Glamsterdam-Testnet-Fork.

Was macht Pepeto als Presale-Projekt auf Ethereum besonders?

Pepeto hat gebührenfreien Handel, eine Cross-Chain-Brücke und KI-gestützte Token-Prüfung bereits fertig entwickelt. Über 10,38 Millionen Dollar Presale-Volumen belegen die Nachfrage. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.