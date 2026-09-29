Partnerschaft erweitert Zugang zu leistungsstarken Inhaltsstoffen und beschleunigt Formulierungsinnovationen

DOWNERS GROVE, Illinois, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions USA LLC ("Univar Solutions" oder "das Unternehmen") gibt über seinen Geschäftsbereich "Ingredients + Specialties (I+S) from Univar Solutions" eine neue exklusive Vertriebspartnerschaft mit der CABB Group bekannt. Die CABB Group ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organizations, CDMO) und Anbieter von Feinchemikalien. Das Unternehmen ist auf maßgeschneiderte Wirkstoffe und hochreine Lösungen für die Life-Sciences-, Personal-Care- und Agrarbranche sowie für Spezialanwendungen spezialisiert. Die Vereinbarung erweitert den Vertrieb von Glykolsäure über die EMEA-Region hinaus auf die USA und Kanada. Dazu gehört auch der zentrale Inhaltsstoff GLYCOS Clear 70.

"Unsere Zusammenarbeit mit der CABB Group ist ein wichtiger Schritt, um hochleistungsfähige Lösungen für den Beauty- und Personal-Care-Markt in ganz Nordamerika auszubauen", sagt Nick Powell, CEO von Ingredients + Specialties from Univar Solutions. "Gemeinsam bringen wir umfassendes technisches Know-how und bewährte Kompetenzen im Bereich Glykolsäure zusammen, um unsere Kunden bei der Entwicklung noch wirksamerer Produkte mit mehreren Produktvorteilen zu unterstützen. Aufbauend auf unserer bestehenden Geschäftsbeziehung freuen wir uns zudem, unsere Partnerschaft in der EMEA-Region nun auf die USA und Kanada auszuweiten."

Glykolsäure wird häufig in Kosmetik- und Hautpflegeprodukten eingesetzt und aufgrund ihrer peelingfördernden Eigenschaften in unterschiedlichsten Formulierungen geschätzt. Sie kommt vor allem in Produkten zur Anwendung, die darauf abzielen, das allgemeine Erscheinungsbild und die Textur der Haut hinsichtlich Hautton und Ausstrahlung zu verbessern. Die Aufnahme von Glykolsäure in das Portfolio von Univar Solutions unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens, gezielt in Wachstumsmärkte zu investieren, das Angebot an Inhaltsstoffen zu erweitern und Kunden bei der Entwicklung differenzierter, hochleistungsfähiger Produkte zu unterstützen.

"Durch die Marktreichweite und die Fachexpertise von Univar Solutions im Bereich Spezialinhaltsstoffe ist das Unternehmen der ideale Partner, um die Verfügbarkeit unserer Glykolsäure-Technologien auszubauen", sagt Tobias Schalow, CEO der CABB Group. "Diese exklusive Partnerschaft bringt unsere Glykolsäure zu Kunden in den USA und Kanada und gewährleistet eine verlässliche Lieferkette sowie gleichbleibende Performance. Unsere Glykolsäure wird mit erneuerbarem Strom hergestellt und unterstreicht damit unser Engagement für Nachhaltigkeit ohne Kompromisse. Unser Fokus liegt darauf, verlässliche Lösungen für die Personal-Care-Industrie und darüber hinaus zu liefern und Marken zu unterstützen, die bei jeder Formulierung höchste Exzellenz verlangen."

"Diese Partnerschaft mit der CABB Group unterstreicht unser Ziel, Kunden mit den Spezialinhaltsstoffen zu versorgen, die sie für Produktwachstum und Markenentwicklung benötigen", ergänzt James Peterson, Global Senior Vice President Care bei Univar Solutions. "Gemeinsam können wir das Wachstum in entscheidenden Beauty- und Personal-Care-Anwendungen beschleunigen, indem wir den Zugang zu Inhaltsstoffen erweitern, die für ihre Vielseitigkeit und Wirksamkeit bekannt sind. Mit unseren Produkt- und Innovationskapazitäten befähigen wir Kunden, Formulierungen der nächsten Generation in zentralen Märkten zu entwickeln."

Entdecken Sie die Lösungen auf Basis von Glykolsäure sowie das vollständige Portfolio an Beauty- und Personal-Care-Produkten und -Dienstleistungen, die über I+S from Univar Solutions verfügbar sind.

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com.

Über Ingredients + Specialties from Univar Solutions

Ingredients + Specialties from Univar Solutions verbindet erstklassige Produkte, Fachkompetenz und messbare Erfolge für Spezialkunden und -lieferanten, die moderne Lebenswelten gestalten. Durch die Verbindung von Wissenschaft, Innovation und umfassender Expertise mit einem führenden Spezialitätenportfolio unterstützen wir unsere Partner dabei, Lösungen zu entwickeln, die die Lebensqualität von Menschen und Gemeinschaften weltweit verbessern. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com.

Über die CABB Group

Die CABB Group ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organizations, CDMO) und Anbieter von Feinchemikalien. Das Unternehmen ist auf maßgeschneiderte Wirkstoffe und hochreine Lösungen für die Life-Sciences-, Personal-Care- und Agrarbranche sowie für Spezialanwendungen spezialisiert. Die CABB Group verbindet modernste Technologien mit einem globalen Netzwerk groß angelegter Produktionsstandorte, um zuverlässige, nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen für komplexe chemische Prozesse und maßgeschneiderte Anwendungen bereitzustellen. Mit rund 1.000 Mitarbeitern, ca. 494 Mio. € Umsatz und fünf Produktionsstandorten ist CABB ein Partner in der Feinchemie, der komplexe chemische Prozesse in zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen überführt. Erfahren Sie mehr unter cabb-chemicals.com

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