Folgendes Andienungsrecht ist vom 30.09.2026 bis einschliesslich 06.10.2026 auf Xetra handelbar:
The following tender right will be tradable on Xetra from 30.09.2026 until 06.10.2026:
ISIN Mnemonic Longname Product Assignment Group
DE000A41YXXX BKH0 Brockhaus Technologies AG Andienungsrecht GER0
Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte dem Rundschreiben 044/2026, abrufbar auf www.cashmarket.deutsche-boerse.com.
For further details please check circular 044/2026, available on www.cashmarket.deutsche-boerse.com.
The following tender right will be tradable on Xetra from 30.09.2026 until 06.10.2026:
ISIN Mnemonic Longname Product Assignment Group
DE000A41YXXX BKH0 Brockhaus Technologies AG Andienungsrecht GER0
Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte dem Rundschreiben 044/2026, abrufbar auf www.cashmarket.deutsche-boerse.com.
For further details please check circular 044/2026, available on www.cashmarket.deutsche-boerse.com.
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