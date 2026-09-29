NANNING, China, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Finale des 9. Innovations- und Gründerwettbewerbs für internationale Talente 2026 in Nanning, China, wurde am 22. September im Rahmen der Initiative "AI Empowering Industries Super League" erfolgreich abgeschlossen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Der diesjährige Wettbewerb umfasste vier zentrale Kategorien: Künstliche Intelligenz; Elektronik und Informationstechnologie der nächsten Generation; fortschrittliche Werkstoffe auf Basis kritischer Metalle; neue Energien, High-End-Maschinenbau und die Low-Altitude-Economy sowie Biomedizin und Gesundheitswesen. Darüber hinaus wurde eine spezielle ASEAN-Kategorie für Künstliche Intelligenz eingerichtet, die sich eng an den praktischen Anforderungen von Unternehmen, Industrie- und Gewerbeparks sowie der lokalen Wirtschaft orientiert.

Nach Angaben der Presseabteilung der Stadt Nanning wurden insgesamt 824 Innovations- und Gründerprojekte eingereicht. Davon bestanden 581 die formale Prüfung. Projekte mit Schwerpunkt auf Künstlicher Intelligenz machten mehr als 33,9 Prozent der eingereichten Beiträge aus.

Zu den teilnehmenden Teams gehörten Forschende und Gründer renommierter internationaler Universitäten, darunter die Harvard University, die University of Cambridge, die University of Oxford, die National University of Singapore, die Nanyang Technological University und die University of Hong Kong.

Der Wettbewerb fand in wichtigen Innovationszentren wie Peking, Shanghai und Shenzhen sowie in Paris, Singapur und Bangkok statt. Damit folgte er dem Entwicklungsmodell "Forschung und Entwicklung in Peking, Shanghai und der Greater Bay Area, Integration in Guangxi (Nanning) und Anwendung in den ASEAN-Staaten".

Im Finale präsentierten 50 führende Innovationsteams ihre Projekte vor einer hochkarätig besetzten Jury. Ihr gehörten Experten von Universitäten und Forschungseinrichtungen, Führungskräfte führender Technologieunternehmen, erfahrene Risikokapitalgeber sowie Fachleute aus Industrieparks an.

Die Projekte wurden anhand mehrerer Kriterien bewertet, darunter technologische Innovation, Teamkompetenz, industrielle Relevanz, Marktpotenzial, Wachstumsperspektiven und gesellschaftliche Wirkung. Viele der eingereichten Projekte zeigten großes Potenzial für die industrielle Umsetzung und lokale Anwendung in Nanning und zielten zugleich auf Marktchancen in der ASEAN-Region ab.

Im Rahmen des Wettbewerbs wurden sechs erste Preise, zehn zweite Preise, 14 dritte Preise, 20 Auszeichnungen für herausragende Leistungen sowie fünf Auszeichnungen für besonderes Kooperationspotenzial mit den ASEAN-Staaten verliehen.

Darüber hinaus bietet Nanning verschiedene Fördermaßnahmen an, um die prämierten Projekte auf ihrem Weg vom Wettbewerb zur Marktreife und Kommerzialisierung zu unterstützen.

Erstplatzierte Projekte, die sich in Nanning ansiedeln, können direkt in den "Yongjiang-Plan" der Stadt für führende Talentteams aufgenommen werden und eine Sonderförderung von bis zu 5 Millionen Yuan erhalten. Zweit- und drittplatzierte Projekte, die sich in Nanning niederlassen, können Forschungs- und Gründungsfördermittel in Höhe von mindestens 150.000 Yuan beantragen.

Qualifizierte Projekte erhalten zudem Zugang zu weiteren Förderangeboten, darunter Räumlichkeiten in Gewerbeparks, Gründungsberatung und Mentoring, Unterstützung bei Investitionen und Finanzierung, Technologietransfer sowie Wohnraumförderung für Fachkräfte.

Parallel zum Finale fand eine Networking- und Matchmaking-Veranstaltung statt. Dabei konnten die teilnehmenden Teams direkt mit Industrieparks, führenden Unternehmen, Gründerzentren und Investmentgesellschaften aus Nanning in Kontakt treten und Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit diskutieren.

Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Nanning erklärte zudem, dass die Stadt auch künftig die Vernetzung der Gewinnerteams mit potenziellen Partnern, die Inkubation von Projekten und die Umsetzung entsprechender Fördermaßnahmen unterstützen werde. Gleichzeitig sollen der internationale Austausch in den Bereichen Technologie und Talentförderung weiter ausgebaut und zusätzliche Chancen für Innovatoren aus aller Welt geschaffen werden.

Kontaktperson: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558