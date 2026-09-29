HSBC hebt das Kursziel für Siemens auf 310 Euro an und bleibt bei Kaufen. Rechenzentren sorgen für volle Auftragsbücher, die Automatisierung zieht wieder an. Richtig spannend wird aber der Ausblick des neuen Finanzchefs. HSBC bleibt bei Siemens optimistisch, bestätigt das Kaufvotum und erhöht das Kursziel von 300 auf 310 Euro. Ausgehend vom Schlusskurs von 278,30 Euro am 25. September ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von gut elf Prozent. Rückenwind kommt aus der Automatisierung. Im August lief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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