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Vitalik Buterin hat am 27. September erklärt, dass Hegota der letzte Fork sein wird, den jemand aus dem Jahr 2015 noch wiedererkennen würde. ETH notiert bei rund $2.688 bei einer Marktkapitalisierung von $328 Milliarden und testet den Widerstand bei $2.700. BitMine hat seine Bestände auf über 6 Millionen ETH aufgestockt, und die ETH-ETFs verzeichneten zuletzt Zuflüsse von $689,8 Millionen in einer Woche. Die Ethereum Prognose steht im Fokus, weil fundamentale Upgrades und institutionelles Kapital gleichzeitig auf den Markt treffen. Doch bei $328 Milliarden braucht eine Verdopplung enormen Zufluss, während frühe Projekte den größten Spielraum bieten. Dieser Artikel zeigt die Marktlage und einen Presale-Token mit fertigen Tools.

Ethereum Prognose: Hegota, BitMine und die $2.700-Marke

ETH notiert bei $2.688 laut Bybit, mit einer Tagesrange von $2.637 bis $2.717 und $328 Milliarden Marktkapitalisierung, Rang zwei hinter Bitcoin. Im dritten Quartal 2026 hat ETH rund 71 Prozent zugelegt und steuert auf ein Rekordquartal zu. Der Widerstand liegt bei $2.700 bis $2.800, der Support bei $2.600, und CoinDCX sieht ein September-Ziel von $2.800 sowie $2.596 bis $2.950 für den Jahresrest. ETH stützt sich damit auf starke Kursdaten und fundamentale Katalysatoren.

Am 27. September hat Vitalik Buterin einen Essay mit dem Titel "The Cryptographic World Computer" veröffentlicht, wie Unchained berichtet. Hegota, der für 2027 geplante Fork, wird wahrscheinlich der letzte sein, dessen Technologie jemand aus 2015 noch erkennt, danach folgen quantensichere Kryptografie und formale Verifikation. Glamsterdam kommt zuerst, mit Sepolia-Testnet am 6. Oktober und Mainnet im vierten Quartal 2026. Auf der Kapitalseite hält BitMine über 6 Millionen ETH, 4,9 Prozent des Angebots, und die Spot-ETH-ETFs verzeichneten $689,8 Millionen Zuflüsse in einer Woche. Bei $328 Milliarden braucht ETH aber gewaltigen Zufluss, um sich zu verdoppeln, weshalb Anleger parallel auf frühe Projekte schauen, bei denen ein kleiner Zufluss den Kurs spürbar bewegt.

Pepeto: Der Token mit bewiesenen Tools und dem größten Spielraum

Ein Coin von $328 Milliarden bewegt sich träge, während die größten Kurssprünge aus Projekten kommen, die noch am Anfang stehen. Ein solches Projekt ist Pepeto, das seine Produkte bereits vor dem Listing fertiggestellt hat. Pepeto setzt nicht auf einen kurzlebigen Hype, sondern hat jedes Werkzeug schon vor dem Börsengang unter realen Bedingungen getestet. Auf PepetoSwap platzieren Nutzer Market-, Limit- und DCA-Aufträge, während der MEV-Schutz jeden Handel automatisch absichert.

Die Brücke verschiebt Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum ohne Gebühr, und eine gescheiterte Übertragung wird von selbst zurückgebucht. SolidProof hat die komplette Codebasis untersucht und das Team per KYC bestätigt, sodass eine unabhängige Sicherheitsfirma die Presale-Struktur vor dem Verkauf vollständig durchleuchtet hat. Pepeto gilt deshalb als eine der aussichtsreichsten jungen Kryptowährungen, weil die Produkte arbeiten, obwohl der Presale noch läuft. In den Presale sind bislang über $10,38 Millionen von mehr als 43.000 Teilnehmern eingeflossen.

Solange die laufende Stufe gilt, steigen Käufer ein, bevor der nächste Wechsel den Kurs anhebt. Bezahlen lässt sich mit ETH, USDT, BNB oder per Karte direkt im Pepeto-Presale. Die hauseigene Börse verlangt 0,00 Prozent Swap-Gebühr und bewältigte im Test ein Tagesvolumen von 50 Millionen Dollar. Die Brücke schafft den Wechsel über fünf Chains in weniger als einer Minute, und der Scanner benotet jeden Smart Contract auf einer Skala von 0 bis 100.

Was Pepeto von frühen Namen wie SHIB oder SOL trennt, ist die gelieferte Substanz. Börse, Brücke und Scanner stehen bereit, dazu ein Mitgründer, der schon den ursprünglichen Pepe Coin gebaut hat, sowie ein früherer Binance-Experte im Team. Der Einstiegspreis von $0,000000188 markiert ein kurzes Fenster, denn jede folgende Phase startet oberhalb der aktuellen. Das rückt Pepeto heute in den Fokus, nicht erst irgendwann.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt positiv, denn Hegota, die BitMine-Käufe und ETF-Zuflüsse zeigen Vertrauen in ETH. Bei $328 Milliarden fehlt ETH der explosive Anstieg, den nur ein früher Einstieg in ein neues Projekt bieten kann. Pepeto bietet 0,00 Prozent Swap-Gebühr, eine gebührenfreie Brücke und ein festes Angebot von 420 Billionen Token über alle Chains. ETH steht damit für Sicherheit, während ein Einstieg bei Pepeto zum aktuellen Stufenpreis mehr Aufwärtspotenzial eröffnet. Es ist dieselbe Ausgangslage wie bei frühen SHIB- und SOL-Käufern vor ihrem großen Lauf, hier jedoch mit fertigen Produkten schon vor dem Listing. Wer tiefer einsteigen möchte, findet alle Angaben auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen