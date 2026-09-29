Freemarket und Axiym haben heute den weltweit ersten Service eingeführt, der Unternehmen rund um die Uhr Echtzeitzugang zu neu ausgegebenen USD? aus dem Primärmarkt von Tether bietet.

LIQUI-DTTM verschafft Unternehmen über das globale Zahlungsnetzwerk von Freemarket innerhalb eines vollständig regulierten Zahlungsökosystems einen regulatorisch konformen Zugang zu Stablecoins aus dem Primärmarkt.

In auditierten Testläufen haben Kunden bislang USD? im Wert von über 300 Millionen US-Dollar ausgegeben bzw. eingelöst.

Institutionelle Nutzer und Trader mit hohem Handelsvolumen profitieren dabei von größerer Preissicherheit und direkter Liquidität, die ihnen eine bessere Budgetkontrolle ermöglicht. Da die USD? direkt im Primärmarkt ausgegeben werden, können Treasury- und Compliance-Teams ihre Herkunft für die interne Berichterstattung eindeutig nachvollziehen.1

Der Service LIQUI-DT funktioniert deshalb, weil er in das Netzwerk von Freemarket integriert ist aber kein einzelner Akteur die gesamte technologische Infrastruktur betreibt. Die Kombination aus der konformen Fiat-Zahlungsinfrastruktur und dem Zahlungsnetzwerk von Freemarket, der Liquiditäts-Engine und On-Chain-Abwicklungsebene von Axiym sowie der Primärmarktausgabe von Tether schafft ein reguliertes Zahlungsnetzwerk mit Echtzeitzugang zur Ausgabe neuer USD?. Die Aufgabe von Tether beschränkt sich auf die reine Ausgabe. Das Unternehmen betreibt nicht das Netzwerk und bietet keine Zahlungs- oder Abwicklungsdienste.

Die einzigartige Infrastruktur des Netzwerks sorgt für robuste Kontrollen, reduziert das Konzentrationsrisiko und stärkt das Vertrauen in die regulatorische Konformität. All dies macht diese Struktur kaum replizierbar.

Durch diesen Service ist Freemarket der einzige Nicht-Emittent, der sowohl über eine umfassende Fiat-Infrastruktur verfügt als auch über regulierte Partner direkten Zugang zur Ausgabe von USD? bietet.

"Der konforme Zugang zu Stablecoins aus dem Primärmarkt im Rahmen eines regulierten Zahlungs-Ökosystems eröffnet uns umfassende Möglichkeiten", erklärte Paolo Ardoino, CEO von Tether. "Die Kombination des Zahlungsnetzwerks von Freemarket mit Fokus auf Konformität und der integrierten dynamischen Anwendungsebene von Axiym mit direkter Anbindung an Tether ermöglicht es Tether, näher an das Zahlungsgeschehen heranzurücken. Unternehmen, die Geld in, aus oder zwischen Schwellenländern transferieren wollen, haben nun rund um die Uhr Zugriff auf neu emittierte USD?, dem in diesem geografischen Bereich dominanten Stablecoin."

"Ein Ziel eint uns und Tether. USD? eröffnet den Menschen in den Schwellenländern den Zugang zu einem stabilen Finanzsystem, Rücküberweisungen, grenzüberschreitendem Handel und schützt deren Wohlstand vor durch Inflation entwerteten nationalen Währungen. Wir wollen das gleiche für Unternehmen", sagte Andy Lyons, Chief Growth Officer bei Freemarket. "Wir sind der einzige Nicht-Emittent mit einer tiefgreifenden Fiat-Infrastruktur und der Fähigkeit, in Echtzeit USD?-Stablecoins auszugeben. Wir können nun die gesamte Infrastruktur durchgängig miteinander verbinden und über unseren LIQUI-DTTM-Service weltweit Geld sofort, sicher und unter Einhaltung der regulatorischen Vorgaben in USD? transferieren."

"Axiym hat eine global verteilte Treasury-Infrastruktur aufgebaut, die es Freemarket und Tether erlaubt, ihre Finanzdienstleistungen direkt in unser reguliertes Zahlungs-Ökosystem einzubetten", erläuterte Farhad Rassul, Mitbegründer und CBO, Axiym. "Unser Ansatz mit Fokus auf Konformität und einer Core-Banking-Ebene, die Wallets, Konten und Transaktionen erstellt und gleichzeitig AML- und Monitoring-Tools integriert, schafft bei unseren Kunden Vertrauen in die durchgehende Integrität des Prozesses."

Für weitere Informationen dazu besuchen Sie bitte www.wearefreemarket.com/liqui-dt

Hinweis: Die Aufgabe von Tether im Zusammenhang mit LIQUI-DT beschränkt sich auf die Primärmarkt-Ausgabe von USD?. Tether ist nicht der Betreiber des Dienstes LIQUI-DT und stellt auch keine Zahlungs-, Abwicklungs- oder Compliance-Funktionen zur Verfügung.

___________________________ 1 Der Zugang ist auf geprüfte Kunden beschränkt und unterliegt KYC/AML-Überprüfungen und weiteren Berechtigungsanforderungen. Der Zugang ist kontrolliert und wird dokumentiert, sodass Unternehmen die entsprechenden Kontrollen für ihre interne Berichterstattung leichter nachweisen können.

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