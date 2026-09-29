Aus der Nummer muss SMAG Mobile Antenna Masts erst einmal wieder rauskommen. Keine drei Monate nach dem Börsengang notiert die Aktie des Anbieters von mobilen Mastsystemen für militärische Anwendungen noch immer um 45 Prozent unter dem Ausgabepreis von 46 Euro. Dabei hatte das Emissionsdebakel bereits am ersten Handelstag - dem 13. Juli 2026 - seinen Lauf genommen. Kein Wunder, dass SMAG in der Wahrnehmung vieler Investoren in erster Linie mit dem IPO-Flop in Verbindung steht. "Der Vorstand ist sich bewusst, dass die Entwicklung der SMAG-Aktie seit dem Börsengang nicht den Erwartungen entsprochen hat. Aus Sicht des Vorstands spiegelt der aktuelle Aktienkurs jedoch nicht angemessen das langfristige Potenzial von SMAG wider", heißt es diesbezüglich im frisch vorgelegten Halbjahresbericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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