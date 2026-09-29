Dänemarks führender Automobilzulieferer wird Zilliant Price Manager, die Zilliant Real-Time Pricing Engine und Zilliant Visual Analytics einsetzen, um die Preisgestaltung zu automatisieren, Governance zu stärken und kundenspezifische Preise über digitale Kanäle mit hohem Volumen bereitzustellen.

Zilliant, führender Anbieter für Pricing Lifecycle Management, gab heute bekannt, dass FTZ Autodele Værktøj A/S, Dänemarks größter Partner und Lieferant der Automobilbranche, Zilliant ausgewählt hat, um die Preisgestaltung in seinem Automotive-Aftermarket-Geschäft zu modernisieren.

FTZ beliefert professionelle Werkstätten in Dänemark, auf den Färöer-Inseln und in Grönland mit Ersatzteilen, Werkzeugen, Reifen und Verbrauchsmaterialien. Mit mehr als 300.000 SKUs, einem digitalen Geschäft mit hohem Transaktionsvolumen und digitalen Umsätzen von über 2 Milliarden DKK benötigte FTZ eine Pricing-Plattform, die Governance, Automatisierung und Echtzeit-Ausführung skalierbar miteinander verbindet.

Ein entscheidender Faktor bei der Auswahl war der technische Benchmark von FTZ zur Echtzeit-Performance der Preisfindung. Die Bewertung nutzte denselben kundenseitigen Test-Client, um unter direkt vergleichbaren Bedingungen 1.000 zufällig ausgewählte Preisanfragen zu erzeugen. Gemessen wurde die vollständige Service-Antwort und nicht ausschließlich die Rechenzeit. Bei sequenzieller Verarbeitung der Anfragen war Zilliant etwa dreimal schneller. Unter Bedingungen mit maximalem Durchsatz wurde der Unterschied entscheidend: Zilliant lieferte einen rund 70-mal höheren Pricing-Output.

"Pricing wird bei FTZ zunehmend Teil des Kundenerlebnisses", sagte Tony Norman Christensen, Head of Strategic Pricing Analytics bei FTZ. "Wir haben uns für Zilliant entschieden, weil die Lösung unserem Pricing-Team die benötigte Governance, Automatisierung und Transparenz bietet und gleichzeitig die Geschwindigkeit unterstützt, die ein digitales Geschäft wie unseres erwartet."

"Für FTZ war Performance ein entscheidendes Auswahlkriterium", sagte Andreas True, CIO bei FTZ. "Unsere Pricing-Plattform muss Live-Preisanfragen mit hohem Volumen aus dem Webshop und operativen Systemen unterstützen, ohne dabei zum Engpass zu werden. Der Benchmark hat uns das Vertrauen gegeben, dass Zilliant diese Anforderung in großem Maßstab erfüllen kann."

Im Rahmen der Partnerschaft wird FTZ Zilliant Price Manager, Zilliant Real-Time Pricing Engine und Zilliant Visual Analytics implementieren. Die Lösung wird FTZ dabei unterstützen, die Berechnung von Listenpreisen zu automatisieren, Preislogiken und Leitplanken zu steuern, die Discount-Governance zu stärken und kundenspezifische Preise in Echtzeit über den Webshop und operative Systeme bereitzustellen. Zilliant Visual Analytics wird FTZ dabei helfen, die Ausführung der Preisgestaltung, die Einhaltung von Preisvorgaben, die Umsatzentwicklung und Margentreiber zu überwachen.

"FTZ hat diese Entscheidung mit der Sorgfalt getroffen, die moderner B2B-Digital-Commerce verdient", sagte Pascal Yammine, Chief Executive Officer von Zilliant. "Für einen Distributor, der Hunderttausende Produkte, kundenspezifische Konditionen und digitale Echtzeit-Interaktionen steuert, ist die Performance der Preisfindung kein technisches Detail. Sie ermöglicht es, Strategie, Governance und Ausführung im Moment der Entscheidung zum Kunden zu bringen."

Die Partnerschaft spiegelt einen umfassenderen Wandel im B2B-Großhandel wider. Da immer mehr Kundeninteraktionen über digitale Kanäle stattfinden, muss Pricing schnell, gesteuert und nachvollziehbar genug sein, um kommerzielle Entscheidungen in Echtzeit zu unterstützen. FTZ und Zilliant werden gemeinsam daran arbeiten, diese Fähigkeit im Kern der kommerziellen Prozesse von FTZ zu verankern.

Über FTZ

FTZ Autodele Værktøj A/S ist Dänemarks größter Partner und Lieferant der Automobilbranche. Das Unternehmen bietet professionellen Werkstätten Ersatzteile, Werkzeuge, Reifen und Verbrauchsmaterialien an und unterstützt landesweite Werkstattketten wie AutoMester, CarPeople und Bosch Car Service. FTZ ist in Dänemark, auf den Färöer-Inseln und in Grönland tätig und verfügt über ein breites Produktportfolio, umfassende Lieferkapazitäten und eine starke Präsenz im digitalen Handel.

Über Zilliant

Zilliant unterstützt B2B-Unternehmen dabei, Kontrolle, Konsistenz und Transparenz in die skalierbare Ausführung ihrer Preisgestaltung zu bringen. Durch schnellere Entscheidungen, präzise Umsetzung und klare Governance hilft Zilliant dabei, die Profitabilität zu schützen, wenn die Komplexität der Preisgestaltung wächst. Erfahren Sie auf Zilliant.com, wie Sie die Kraft von Pricing erschließen können.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260923784258/de/

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