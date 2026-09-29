13. 22. November 2026

Das Lumo Art Tech Festival, ein neues zehntägiges internationales Festival, das sich mit der Schnittstelle zwischen Kunst, Technologie und Wissenschaft befasst, hat sein vollständiges Programm für seine Eröffnungsausgabe in Oulu, Nordfinnland, im Rahmen des Jahres "Oulu 2026 Kulturhauptstadt Europas" bekannt gegeben. Das Festival findet an 16 Kulturstätten und Orten im Freien statt und vereint Ausstellungen, Licht- und Klangkunst, audiovisuelle Performances, Vorträge und Fachveranstaltungen.

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Björk. Credit: Vidar Logi

Ein besonderes Highlight ist eine Ausstellung der isländischen Künstlerin und Musikerin Björk, die am 13. November eröffnet wird. Nach ihrer Premiere in Reykjavík bringt die Ausstellung drei audiovisuelle Installationen ins Pekuri-Einkaufszentrum in Oulu: Ancestress, Sorrowful Soil und Björk Orkestral. Björk wird zudem am 15. November im neuen Veranstaltungsort "Tarkastamo" am Wasser ein besonderes DJ-Set präsentieren.

Das umfassende Programm des Festivals vereint internationale und finnische Künstler, die in den Bereichen Licht-, Klang-, Digital- und Medienkunst tätig sind. Es umfasst drei Festivals: das Lumo Light Festival, das neue TAR Festival und die FLASH5 Light Art Biennial. Zu den weiteren Höhepunkten zählen Jakob Kudsk Steensens The Kuutar Garden, Josefina Nelimarkkas Arctic Clouds, Andrew Melchiors The Logos sowie audiovisuelle Performances von Künstlern wie Halina Rice, Riccardo Giovinetto, Ida Toninato und Pierre-Luc Lecours.

Auf dem Programm stehen außerdem Ausstellungen von Fotografiska Tallinn, Kiasma and Photo North sowie Aurora Revelare im neuen Museum und Wissenschaftszentrum Tiima. Tarkastamo, einer der neuesten Kulturorte in Oulu, wird während des Festivals Aufführungen und Fachveranstaltungen beherbergen.

Das Fachprogramm bringt Künstler, Forscher und Technologieexperten zu Vorträgen, Seminaren, Workshops und zum Networking zusammen. Lumo Talks (17.-20. November) beleuchtet Themen wie die Zukunft der Arbeit, Nachhaltigkeit und die Kunst der Innovation, mit Hauptrednern wie Takashi Kudo von teamLab und Gabrielle Jenks von Factory International. AVARA, organisiert von der Fachhochschule Oulu, konzentriert sich auf neue Technologien und das Thema "Weltraum".

Lumo Art Tech baut auf dem etablierten Lumo Light Festival in Oulu und der langjährigen Verbindung der Stadt zu Technologie und Innovation auf. Oulu trat 2023 dem UNESCO-Netzwerk kreativer Städte als "Stadt der Medienkunst" bei. Lumo Art Tech wird nach 2026 als jährliche Veranstaltung fortgeführt.

Der Großteil des Programms ist kostenlos, für einige Veranstaltungen und Ausstellungen sind jedoch Eintrittskarten erforderlich. Das vollständige Programm finden Sie hier.

Hauptpartner des Festivals ist Nokia. Zu den weiteren Partnern zählen Oulun Pysäköinti, Avidly, Genelec, LähiTapiola und die Fachhochschule Oulu (Oamk).

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Contacts:

Henri Turunen

Oulu2026 Programm-Manager

henri.turunen@oulu2026.eu