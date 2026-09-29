Solana News: 188 Millionen Dollar strömen in SOL-ETFs - doch eine Zahl irritiert den Markt

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Die Solana News dieser Woche werden von einer Rekordzahl bestimmt: 188 Millionen Dollar flossen in US-amerikanische SOL-ETFs, der höchste Wochenwert seit dem Start dieser Produkte. Allein am Freitag kamen 86,67 Millionen Dollar hinzu, ein neuer Tagesrekord. Trotzdem fiel SOL am Montag um 1,6 Prozent auf 117 Dollar. Rekordhohe ETF-Zuflüsse und fallendem Kurs gleichzeitig - das wirft eine Frage auf, die Trader gerade beschäftigt. Gleichzeitig erreichte das Alpenglow-Upgrade das Testnetz und soll die Bestätigungszeit auf 150 Millisekunden senken. Wir ordnen die Zahlen ein und zeigen, warum erfahrene Anleger in derselben Phase nach kleineren Projekten mit fertigen Produkten suchen.

Solana News: Rekord-ETF-Zuflüsse treffen auf Alpenglow und fallenden Kurs

Zwischen dem 21. und 25. September flossen 188,21 Millionen Dollar in sieben US-amerikanische Solana-Spot-ETFs. Alle sieben Fonds verzeichneten positive Zuflüsse, ein klares Zeichen für breite institutionelle Nachfrage. Bitwise führte mit seinem BSOL-Produkt, das allein 128,46 Millionen Dollar anzog, 68 Prozent aller wöchentlichen Zuflüsse. Laut CoinDesk hat BSOL seit dem Start kumuliert 1,2 Milliarden Dollar erreicht.

Grayscale folgte mit 28,06 Millionen Dollar, Fidelitys FSOL verbuchte 18 Millionen. Der Freitag allein brachte laut CoinCodex 86,67 Millionen Dollar und stellte einen Tagesrekord auf. Die ETFs verzeichnen 13 Wochen in Folge Zuflüsse ohne eine einzige negative Woche. Gleichzeitig wuchs der DeFi-Gesamtwert auf Solana von 4,7 Milliarden im August auf 6,7 Milliarden Dollar Ende September.

Das Alpenglow-Upgrade ist seit dem 23. September auf dem Testnetz aktiv und soll die Transaktionsfinalität von 12,8 Sekunden auf 150 Millisekunden senken. Ein bestätigtes Mainnet-Datum fehlt noch, und die Entwickler bei Anza haben klargestellt, dass der 28. September kein fester Starttermin war. SOL steht trotzdem bei 117 Dollar, 60 Prozent unter seinem Allzeithoch von 293 Dollar. Wer nach der Art von Vervielfachung sucht, die Solana bei 50 Cent bot, muss bei Projekten suchen, die noch nicht gelistet sind und bereits Produkte liefern.

Pepeto: Drei funktionierende Produkte im Presale, während 188 Millionen Dollar in SOL-ETFs fließen

188 Millionen Dollar institutionelles Kapital fließen in SOL-ETFs, aber die Mathematik für eine 100x-Vervielfachung bei 72 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung existiert nicht mehr. Während institutionelles Kapital in ETFs fließt, baut unterhalb des Radars ein Projekt drei funktionierende Produkte, die vor dem Listing bereits laufen.

Pepeto ist ein Meme-Coin mit drei laufenden Produkten im Presale bei $0,000000188, mit über 10,38 Millionen Dollar an Zuflüssen und mehr als 43.000 Inhabern. PepetoSwap bietet eine Swap-Gebühr von 0,00 Prozent, die Bridge überträgt Token über fünf Blockchains in unter 60 Sekunden ohne Kosten, und der Scanner bewertet jeden Vertrag vor dem Handel. Weil der Einstiegspreis so niedrig liegt, ist der Spielraum nach oben beträchtlich, sobald der Token gelistet wird. Viele Presales versprechen eine Plattform, aber nur sehr wenige zeigen eine, die vor dem Launch bereits funktioniert.

Solanas 500-facher Aufstieg begann, als der Coin noch unbekannt war, und Cardano stieg von 0,02 auf 3,10 Dollar. Pepe erreichte das 148-Fache des aktuellen Pepeto-Presale-Preises, und BNB zeigte, wie ein Exchange-Token durch Handelsvolumen wächst. Das eingeflossene Kapital zeigt, dass andere Käufer dieselbe Rechnung aufgestellt haben.

Pepeto bringt ein SolidProof-Audit mit, bei dem der gesamte Programmcode geprüft und verifiziert wurde, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde. Ein Mitgründer, der den originalen Pepe-Coin aufgebaut hat, steht hinter dem Projekt, und das Binance-Listing rückt näher. Wer heute einsteigt, positioniert sich vor dem Listing, und die 43.000 bisherigen Käufer haben sich Preise gesichert, die mit jeder neuen Stufe verschwinden. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Produkte und den aktuellen Presale-Stand.

Fazit

Die Solana News dieser Woche belegen, dass institutionelles Geld den Markt stützt, aber SOL bei 72 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht die Vervielfachung liefern kann, die der Coin bei 50 Cent bot. Bei Pepeto laufen die Tools bereits, der Code ist geprüft, und der Gründer, der 11 Milliarden aus 420 Billionen Token aufbaute, steht dahinter. Was bei Shiba Inu und Pepe zu sechsstelligen Gewinnen führte, wiederholt sich nicht, aber die Struktur dahinter zeigt sich bei Pepeto erneut. Solanas frühe Käufer mussten dem Kurs nie hinterherlaufen - genau dieses Fenster bietet der Presale-Preis den heutigen Käufern. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wo der Einstieg noch verfügbar ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bedeuten die Rekord-ETF-Zuflüsse für SOL?

188 Millionen Dollar zeigen starke institutionelle Nachfrage, doch SOL fiel trotzdem auf 117 Dollar. Alle sieben Fonds verbuchten Zuflüsse, angeführt von Bitwise BSOL mit 128 Millionen. Kurzfristig fehlt der Ausbruch über 120 Dollar.

Welcher Coin bietet nach Solana das größte Potenzial?

Pepeto ist der aussichtsreichste Kandidat, weil der Presale bei Bruchteilen eines Cents beginnt und eine funktionierende Exchange, Bridge und Scanner mitbringt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details.