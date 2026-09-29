Estland, angeführt vom Nationalen Zentrum für angewandte Forschung Metrosert, und Owkin gaben heute eine Zusammenarbeit bekannt, um souveräne KI in der Biologie- und Gesundheitsforschung voranzutreiben. Die Zusammenarbeit erfolgt in Zusammenarbeit mit Metrosert, Estlands staatlicher Organisation für angewandte Forschung.

Im Rahmen der Zusammenarbeit soll untersucht werden, wie "K Pro", die KI-Plattform für Wissenschaftler von Owkin, zugelassenen Forschern dabei helfen kann, komplexe estnische Gesundheitsdaten innerhalb einer sicheren nationalen Infrastruktur zu verarbeiten. Dies soll reproduzierbare Analysen und eine schnellere Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse ermöglichen, während gleichzeitig die Datenhoheit gewahrt bleibt.

In der ersten Phase liegt der Schwerpunkt auf ausgewählten estnischen Gesundheitsdatenkohorten. Dabei werden Owkin und Metrosert auch vielversprechende Forschungsbereiche wie die Onkologie untersuchen, in denen verknüpfte klinische, molekulare, bildgebende und behandlungsbezogene Daten die zukünftige biomedizinische Forschung unterstützen könnten.

Estland hat eine der weltweit fortschrittlichsten digitalen öffentlichen Infrastrukturen aufgebaut und verfügt über Gesundheits- und biomedizinische Datenbestände auf Bevölkerungsebene. Im Rahmen der Partnerschaft soll untersucht werden, wie diese Grundlagen in wiederverwendbare, KI-gestützte Forschungskapazitäten umgewandelt werden können, um die wissenschaftliche Exzellenz im Land zu stärken und gleichzeitig die Attraktivität Estlands für internationale Forschung und Investitionen im Bereich der Lebenswissenschaften zu steigern.

"Estland hat Jahre damit verbracht, das Vertrauen, die digitale Infrastruktur und die Kompetenzen im Bereich Gesundheitsdaten aufzubauen, die für verantwortungsvolle Innovation erforderlich sind. Der nächste Schritt besteht darin, diese Ressourcen so zu nutzen, dass sie einen größeren Mehrwert für die Wissenschaft und zukünftige Innovationen im Gesundheitswesen schaffen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns zu untersuchen, wie souveräne KI Estlands Position als Vorreiter bei der sicheren Nutzung von Gesundheitsdaten stärken kann", sagte Wirtschaftsministerin Liina Vahtras.

"Estland hat eine der weltweit fortschrittlichsten digitalen Grundlagen geschaffen. Bei dieser Partnerschaft geht es darum, den nächsten Schritt aufzuzeigen: die Nutzung souveräner KI, um nationale biomedizinische Daten in wissenschaftliche Erkenntnisse, stärkere Forschungskapazitäten und letztlich bessere Ergebnisse für Patienten umzuwandeln", sagte Thomas Clozel, CEO und Mitbegründer von Owkin.

Die K Pro-Plattform von Owkin vereint agentenbasierte KI, biomedizinische Tools, multimodale Daten und wissenschaftliche Arbeitsabläufe in einer einzigen Forschungsumgebung, die für den sicheren Umgang mit sensiblen Daten ausgelegt ist.

Über Metrosert

Metrosert ist ein strategisch wichtiges Unternehmen für Estland. Als Forschungs- und Technologieorganisation (RTO) hat es die Aufgabe, die Zukunft der estnischen Industrie durch wissenschaftliche und Entwicklungsdienstleistungen, angewandte Forschung sowie Mess- und Instrumentensteuerung zu unterstützen. Sein Zentrum für angewandte Forschung konzentriert sich auf fünf Bereiche: Drohnentechnologien, autonome Fahrzeuge, Wasserstofftechnologien, Bioraffinerie und Gesundheitsdaten. Metrosert pflegt und entwickelt zudem Estlands nationale Messstandards.

Über Owkin

Owkin ist ein Unternehmen im Bereich der agentenbasierten KI, das Pionierarbeit im Bereich der biologischen künstlichen Superintelligenz leistet, um Probleme in der Biologie zu lösen, an denen menschliche Forscher allein gescheitert sind. Owkin entwickelt "K Pro", einen KI-Wissenschaftler für die pharmazeutische Forschung und strategische Entscheidungsfindung. K Pro koordiniert eine Reihe von KI-Fähigkeiten und -Tools, um komplexe biologische Zusammenhänge zu entschlüsseln, die Forschung zu beschleunigen und die Produktivität drastisch zu steigern. K Pro basiert auf dem einzigartigen multimodalen Patientendatennetzwerk von Owkin, modernster KI für die Biologie und einem Jahrzehnt Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharmabranche.

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alistair.jennings@owkin.com