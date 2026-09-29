Es sieht aus wie ein Grafikfehler in einer 3D-Software, der beim Modellieren entsteht. Ein Mathematiker hat nun mit Unterstützung von KI bewiesen, dass hinter diesem vermeintlichen Chaos eine exakt berechenbare Struktur steckt. Der unabhängige Mathematiker Ruslan Mizhaev hat nach langjährigen Berechnungen die Existenz eines neuen achtseitigen geometrischen Körpers zweifelsfrei nachgewiesen. Für die aufwendige Verifikation der komplexen Berechnungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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