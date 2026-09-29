Jährliche Global 5G Awards würdigen auf Basis von Milliarden realer Nutzererfahrungen die weltweiten Gewinner, führenden Anbieter und Aufsteiger

Opensignal, ein weltweit tätiges, unabhängiges Unternehmen für Analysen und Erkenntnisse zum Konnektivitätserlebnis von Verbrauchern, hat heute die Gewinner seiner jährlichen Opensignal 5G Global Mobile Network Experience Awards bekannt gegeben. Ausgezeichnet werden die Anbieter, die in ihren landesweiten Mobilfunknetzen das beste 5G-Nutzererlebnis unter realen Bedingungen bieten. Für die Auszeichnungen wurden Milliarden realer Nutzererfahrungen aus dem Zeitraum vom 1. Januar bis 29. Juni 2026 in den Kategorien Download-Geschwindigkeit, Video, Spiele, Sprach-Apps, Zuverlässigkeit, Netzabdeckung und neu im Jahr 2026 Nutzungsdauer im 5G-Netz ausgewertet.

"Das Konnektivitätserlebnis unserer Nutzer steht im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten bei Opensignal. Mit der wachsenden Bedeutung von 5G im modernen Alltag steigen auch die Ansprüche an ein herausragendes 5G-Erlebnis", so Shawn Heidel, President, Network Experience bei Opensignal. "Die besten Netzbetreiber der Welt zeichnen sich dadurch aus, wie gut sie diese Herausforderung meistern. Die Gewinner der diesjährigen Global 5G Awards setzen hier Maßstäbe."

Der Anbieter mit der höchsten Punktzahl in der jeweiligen Kategorie erhält den Titel "5G Global Winner". Die nächste Stufe sind die "Global Leaders". Eine separate Auszeichnung als "Rising Star" geht an die fünf Netzbetreiber, die sich im Vergleich zum Vorjahr am stärksten verbessern konnten. So werden Fortschritte gewürdigt und der dynamischen Entwicklung von 5G-Netzen Rechnung getragen. Die Anbieter werden nach flächenmäßig großen und kleinen Märkten aufgeteilt, da die 5G-Versorgung weitläufiger, geografisch vielfältiger Gebiete grundlegend andere Anforderungen stellt als die Versorgung kompakter, dicht besiedelter Regionen.

Wichtigste Ergebnisse

Vivo aus Brasilien verteidigt seinen Titel bei der 5G-Downloadgeschwindigkeit in Märkten mit großer Landesfläche. Die nationalen Konkurrenten Claro und TIM folgen dicht dahinter als "Global Leaders".

In Märkten mit kleiner Landesfläche verdrängt SK Telecom aus Südkorea KT von der Spitze und holt sich mit 495,1 Mbit/s den Titel.

T-Mobile US und Singtel aus Singapur knüpfen bei der 5G-Netzabdeckung an ihren Erfolg aus dem Vorjahr an und belegen erneut die Spitzenplätze in Märkten mit großer bzw. kleiner Landesfläche.

In der neuen Kategorie "Nutzungsdauer im 5G-Netz" liegt T-Mobile US bei den Märkten mit großer Landesfläche vorn, während StarHub aus Singapur bei den kleineren Märkten den Spitzenplatz belegt.

Bei der 5G-Zuverlässigkeit teilen sich au und SoftBank aus Japan den Spitzenplatz in Märkten mit großer Landesfläche. Bei den kleineren Märkten liegen Norlys und Telenor aus Dänemark sowie A1 aus Österreich und Slowenien gemeinsam vorn.

Odido aus den Niederlanden gewinnt das 5G-Videoerlebnis in Märkten mit kleiner Landesfläche. Bei den Märkten mit großer Landesfläche teilen sich zwölf Netzbetreiber aus Schweden, Norwegen, Finnland und Polen den Titel.

Beim 5G-Spielerlebnis liegen die Telekom aus Deutschland und Swisscom aus der Schweiz in Märkten mit großer bzw. kleiner Landesfläche vorn.

au aus Japan sichert sich erneut den Titel beim 5G-Sprach-App-Erlebnis in Märkten mit großer Landesfläche. Bei den kleineren Märkten geht der Titel an KT aus Südkorea.

Bitel aus Peru macht insgesamt die größten Fortschritte und wird gleich in fünf Kategorien als "Rising Star" ausgezeichnet: Download-Geschwindigkeit, Video, Spiele, Sprach-Apps und Zuverlässigkeit.

Vodacom aus Südafrika und ONE aus Albanien erhalten jeweils drei "Rising Star"-Auszeichnungen.

5G Global Winners

Große Landesfläche (Märkte mit einer Landesfläche von mehr als 200.000 km2

5G-Netzabdeckung: T-Mobile (USA)

5G-Downloadgeschwindigkeit: Vivo (Brasilien)

5G-Spielerlebnis: Telekom (Deutschland)

5G-Zuverlässigkeit: au (Japan), SoftBank (Japan)

5G-Videoerlebnis: Elisa (Finnland), DNA (Finnland), T-Mobile (Polen), Tele2 (Schweden), 3 (Schweden), Telenor (Schweden), Play (Polen), Telenor (Norwegen), ice (Norwegen), Orange (Polen), Telia (Norwegen), Telia (Finnland)

5G-Sprachqualität in Apps: au (Japan)

Nutzungsdauer im 5G-Netz: T-Mobile (USA)

Kleine Landesfläche (Märkte mit einer Landesfläche von weniger als 200.000 km2

5G-Netzabdeckung: Singtel (Singapur)

5G-Downloadgeschwindigkeit: SK Telecom (Südkorea)

5G-Spielerlebnis: Swisscom (Schweiz)

5G-Zuverlässigkeit: Telenor (Dänemark), Norlys (Dänemark), A1 (Österreich), A1 (Slowenien)

5G-Videoerlebnis: Odido (Niederlande)

5G-Sprachqualität in Apps: KT (Südkorea)

Nutzungsdauer im 5G-Netz: StarHub (Singapur)

Der vollständige Bericht enthält eine umfassende Liste der Gewinner, "Global Leaders", "Rising Stars" und qualifizierten Netzbetreiber sowie Informationen zu den Märkten und zur Methodik und ergänzende Grafiken. Er ist verfügbar unter https://insights.opensignal.com/2026/09/5g-global-awards-2026/dt.

Über Opensignal

Opensignal ist ein weltweit tätiges, unabhängiges Unternehmen für Analysen und Erkenntnisse rund um das Konnektivitätserlebnis von Verbrauchern und bietet eine einzigartige Kombination aus realen Netzwerkdaten und Wettbewerbsinformationen. Grundlage sind täglich mehr als 50 Milliarden Datenpunkte von über 100 Millionen Geräten weltweit in Mobilfunk-, Festnetz-Breitband- und Satellitennetzen sowie Daten zu Preisen, Angeboten und Wettbewerbsbedingungen. Daraus gewinnt Opensignal Erkenntnisse darüber, wie Verbraucher Konnektivität tatsächlich erleben und warum sie den Anbieter wechseln. Neben öffentlichen Benchmark-Berichten zur Netzqualität und Marktanalysen stellt Opensignal diese Informationen auch über sein Portfolio an Premium-Lösungen bereit, darunter Opensignal Network Experience Suite, Opensignal Subscriber Analytics, Frontline Network Experience und GeoResults. Opensignal hat seinen Hauptsitz in Boston und Niederlassungen in Kanada, Großbritannien, Polen und Singapur. Weitere Informationen unter https://opensignal.com.

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