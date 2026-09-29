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Drei Gewinnmonate in Folge, das gab es bei Bitcoin zuletzt 2012, und danach stieg der Kurs um über 2.000 Prozent. Jetzt steht Bitcoin bei $84.000, der September bringt bisher 7 Prozent Plus auf 25 Prozent im August. In derselben Woche flossen $2,4 Milliarden in die Spot-Bitcoin-ETFs, der stärkste Wochenwert 2026. Strategy kaufte weitere 1.665 BTC und hält nun 847.666 Coins. Diese Bitcoin News zeigen, dass institutionelles Geld in einer Stärke zurückkehrt, die den gesamten Markt verändert, und ein Presale mit verifiziertem Code profitiert direkt davon.

Bitcoin News: Der September-Rekord, den es seit 2012 nicht gab

Bitcoin hat im September 2026 bisher 7 Prozent zugelegt und steht vor einem historischen Muster-Bruch. Seit 2013 folgte auf jeden positiven August ein negativer September, ohne Ausnahme. Mit zwei verbleibenden Handelstagen wäre ein positiver Monatsschluss der erste Bruch dieser Regel seit über einem Jahrzehnt, und laut CoinDesk stünde Bitcoin damit vor der seltenen Dreierserie, die zuletzt 2012 gelang.

Laut 247WallSt flossen in der Woche zum 25. September $2,4 Milliarden in die Spot-Bitcoin-ETFs. Strategy kaufte 1.665 BTC für $142,7 Millionen und hält nun 847.666 Coins zu Durchschnittskosten von $75.437. Das dritte Quartal liegt mit über 40 Prozent im Plus, dem ersten positiven Quartalsergebnis seit Q3 2025.

Bitcoin notiert bei $84.000, der Widerstand bei $87.500 bleibt die nächste entscheidende Marke. Das vierte Quartal hat historisch 77 Prozent Durchschnittsgewinn erbracht. Steigende Anleiherenditen könnten die Dynamik testen, doch wenn institutionelles Kapital in Rekordhöhe fließt, finden auch Projekte mit verifiziertem Code offene Türen.

Pepeto: Geprüfter Code und $10,38 Millionen im Presale, während Bitcoin Rekorde bricht

$2,4 Milliarden an ETF-Geld in einer Woche und der größte Unternehmenskäufer, der erneut 1.665 BTC nachlädt. Wenn Vertrauen in dieser Größenordnung zurückkehrt, erreicht die Welle auch kleinere Projekte, die bereits fertige Werkzeuge und geprüften Code liefern. Genau in diesem Umfeld hat Pepeto seinen Presale aufgebaut.

Pepeto betreibt einen Scanner, der jeden Token vor der Freigabe in der Wallet prüft und unsicheren Code erkennt, bevor auch nur ein Coin das Guthaben verlässt. PepetoSwap wickelt Tauschvorgänge auf jedem Handelspaar ohne Kosten ab, und die Bridge überträgt Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gasgebühren. Scanner, Tauschmotor und Bridge laufen über eine einzige Plattform, die für den täglichen Einsatz gebaut wurde.

Der Kopf, der den originalen Pepe Coin von null auf eine Marktkapitalisierung von $11 Milliarden gebracht hat, leitet dieses Projekt, unterstützt von einem ehemaligen Binance-Manager für die Börsenebene. Der originale Pepe erreichte $11 Milliarden mit einem Angebot von 420 Billionen Token und ohne ein einziges ausgeliefertes Produkt. Pepeto nutzt das gleiche Angebot, liefert aber die Börse, die Bridge und den Scanner als fertige Werkzeuge.

SolidProof hat jeden eingesetzten Smart Contract geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, damit Käufer von Anfang an wissen, dass der gesamte Programmcode sicher ist. Die $10,38 Millionen im Presale zeigen, dass ernsthafte Käufer jeden Punkt überprüft haben, bevor sie investiert haben.

Vom aktuellen Presale-Preis bei $0,000000188 ergibt sich rechnerisch ein 150x-Punkt, wenn der Token auch nur einen Bruchteil der Marktkapitalisierung des originalen Pepe erreicht. Konkret bedeutet das: Wer heute $1.000 investiert, sitzt bei $150.000, wenn das Listing den Wert erreicht, den derselbe Gründer bereits einmal geschafft hat. Das Binance-Listing ist das Ereignis, das den Presale-Preis in einen Börsenpreis verwandelt, und danach gibt es keinen Zugang mehr zu diesem Niveau. Die aktuelle Presale-Phase und alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.

Fazit

Diese Bitcoin News zeigen einen Markt, der sein eigenes Jahrzehnte-Muster bricht und mit $2,4 Milliarden an ETF-Zuflüssen in einer Woche den Boden festigt. In genau diesem Umfeld hat Pepeto seinen Presale aufgebaut und Kapital angezogen, das auf verifizierte Infrastruktur setzt. Dieselbe Welle des zurückkehrenden Vertrauens hat $10,38 Millionen in den Presale gebracht, wo die Erfolgsbilanz des Gründers und der geprüfte Code das Bild stützen. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, steht dort, wo jede frühe Pepe-Wallet stand, bevor sich die Charts bewegten. Dieses Fenster schließt sich, sobald das Binance-Listing den Preis neu bestimmt. Die offizielle Pepeto-Website ist der einzige Ort, an dem dieser Preis heute noch zugänglich ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bedeuten die drei Gewinnmonate für die Bitcoin News im vierten Quartal?

Bitcoin hat von Juli bis September 2026 jeweils zugelegt, eine Serie, die es zuletzt 2012 gab. Das vierte Quartal bringt historisch 77 Prozent Durchschnittsgewinn, und $2,4 Milliarden an ETF-Zuflüssen in einer Woche stützen den Trend.

Wie verhält sich Pepetos Presale-Rechnung zur aktuellen Bitcoin-Prognose?

BTC zielt auf $91.000 bis $170.000 zum Jahresende, gemessen in Prozenten von einer Billionen-Basis. Pepetos rechnerischer 150x-Abstand bedeutet, dass $1.000 bei $150.000 stünden, wenn das Listing erreicht, was derselbe Gründer bereits gebaut hat. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.