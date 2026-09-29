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ratgeberGELD.at
29.09.2026 23:09 Uhr
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(2)

Dell Technologies (DELL): KI-Schwergewicht vor dem nächsten Kurssprung?

Pullback-Setup im intakten Aufwärtstrend!

Rückblick

Die Dell-Aktie befindet sich in einem intakten, dynamischen Aufwärtstrend. Ausgehend von Niveaus um ca. 175 USD im April hat sich der Kurs in einer impulsiven Aufwärtsbewegung bis auf ein Verlaufshoch nahe der 600-USD-Marke gesteigert. Nach Erreichen des Höchststands folgte eine gesunde Korrektur. Der Kurs hat Unterstützung im Bereich des 20-Tagedurchschnitts bei ca. 525 USD gefunden.

Dell-Aktie: Chart vom 29.09.2026, Kürzel: DELL, Kurs: 542.36 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Im Chart ist eine Widerstandslinie im Bereich von 557 USD eingezeichnet. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau schließt den Pullback ab und signalisiert eine Fortsetzung des primären Aufwärtstrends in Richtung neuer Hochs.

Mögliches bärisches Szenario

Die gestrichelte blaue Linie unterhalb des jüngsten Tiefs (ca. 525 USD) bildet eine markante Unterstützung. Ein Unterschreiten dieses Niveaus würde das bullische Momentum vorerst schwächen. Fällt diese Marke, richtet sich der Blick auf den EMA 50, der derzeit im Bereich von ca. 490 USD verläuft. Ein Test dieser dynamischen Haltelinie wäre die logische Folge einer tieferen Korrektur.

Meinung

Dell hat sich in den letzten Jahren erfolgreich von einem reinen PC-Hersteller zu einem Schlüsselakteur in der Künstlichen Intelligenz (KI)-Infrastruktur gewandelt. Das Hauptwachstum wird durch die extrem hohe Nachfrage nach KI-optimierten Servern (insbesondere ausgestattet mit Nvidia-GPUs) getrieben. Unternehmen und Rechenzentren bauen ihre KI-Kapazitäten aus, was Dell gefüllte Auftragsbücher beschert. Neben dem Servergeschäft profitiert Dell schrittweise von einer Erneuerungswelle bei PCs und Laptops, unterstützt durch die Einführung sogenannter "AI PCs".

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 345.52 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 5.02 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Dell Technologies ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 29.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

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