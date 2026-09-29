XRP Prognose: 70 Prozent Plus seit August - können die ETF-Zuflüsse den Ausbruch halten?

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XRP hat sich seit Ende August von rund 1,00 Dollar auf über 1,50 Dollar erholt, ein Anstieg von mehr als 70 Prozent in fünf Wochen. Sieben US-Spot-ETFs halten gemeinsam 1,2 Milliarden XRP im Wert von 2 Milliarden Dollar. Elf Wochen in Folge floss frisches Kapital in diese Fonds. Doch der Kurs fällt seit drei Tagen und trifft bei 1,49 Dollar auf Widerstand. Die Frage lautet, ob die ETF-Nachfrage den Ausbruch über 1,50 Dollar tragen kann. Dieser Artikel liefert die aktuelle XRP Prognose und zeigt eine Alternative, die weniger Kapital für größere Bewegungen braucht.

XRP Prognose: ETF-Zuflüsse treffen auf Widerstand bei 1,50 Dollar

XRP notiert am 29. September bei 1,49 Dollar nach einem Rückgang von 1,66 Prozent in 24 Stunden. Vergangene Woche erreichte der Kurs kurzzeitig 1,66 Dollar, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Seit Ende August beträgt der Gesamtanstieg mehr als 70 Prozent.

Laut XRP Insights halten sieben US-Spot-XRP-ETFs zusammen 1,18 Milliarden XRP in ihren Verwahrstellen, mit einem verwalteten Vermögen von knapp 2 Milliarden Dollar. Die wöchentlichen Nettozuflüsse betrugen 75,6 Millionen Dollar bis zum 25. September und setzten eine seit elf Wochen laufende Serie fort. Am 28. September verzeichnete Canary Capitals XRPC-Fonds Zuflüsse von 3,96 Millionen Dollar als einziger ETF an diesem Tag.

Auf Binance sind 70,3 Prozent der XRPUSDT-Konten long positioniert. Laut CoinDCX liegt das Basisszenario für September bei 1,60 Dollar und das Jahresendziel bei 1,96 Dollar. XRP hat ein 52-Wochen-Hoch von 3,18 Dollar und notiert mehr als 50 Prozent darunter. Bei 87 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht XRP ebenso viel frisches Kapital, nur um sich zu verdoppeln. Wer nach einer anderen Chance sucht, findet sie dort, wo ein Bruchteil dieses Kapitals den Kurs um ein Vielfaches bewegen kann.

Pepeto: Eine aktive Börse mit Null-Gebühren-Modell im Presale

Bei 87 Milliarden Dollar Marktwert und einem Jahresendziel von maximal 1,96 Dollar ist die Rechnung für XRP-Anleger klar: selbst im besten Fall wartet man Monate auf 30 Prozent. Ein Presale mit funktionierender Börse braucht nur einen Bruchteil dieses Kapitals für ein Vielfaches der Bewegung.

Pepeto hat erfahrene Käufer angezogen, weil seine Idee kein Spiel ist, sondern eine Börse. PepetoSwap ist bereits aktiv und erhebt 0,00 Prozent Gebühren pro Tausch. Ein Trade über 1.000 Dollar, der auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar kostet, kostet hier 0 Dollar, und die Börse wurde mit einem Tagesvolumen von 50 Millionen Dollar getestet.

Die Bridge transportiert Tokens zwischen Ethereum, Solana, BNB Chain, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden bei 0 Dollar Gebühr. Der integrierte Scanner führt 42 Prüfungen sowie einen simulierten Kauf und Verkauf durch, bevor ein Trade freigegeben wird. Das Angebot ist auf 420 Billionen fixiert, wird durch die Bridge konstant gehalten, und der Presale-Preis steigt mit jeder Phase.

Wenn Pepeto erfolgreich gelistet wird und das anstehende Binance-Listing erreicht, sehen Beobachter eine Ausgangslage, die bei ähnlichen Projekten zu deutlichen Kursanstiegen geführt hat. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale-Start geprüft und verifiziert, was Teilnehmern eine unabhängig bestätigte Sicherheitsbasis gibt. Das Entwicklerteam zählt einen ehemaligen Binance-Experten und den Mitgründer hinter der originalen Pepe-Coin zu seinen Mitgliedern. Viele Käufer sichern sich jetzt ihre Position zum niedrigsten verfügbaren Preis, bevor die Aufmerksamkeit am Listing-Tag den Kurs nach oben treibt. Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar überschritten. Tokens kosten in der aktuellen Phase 0,000000188 Dollar, ein Bruchteil dessen, was nach einem Börsenlisting als Marktpreis erwartet wird, und dieser Preis steigt, sobald der Timer abläuft.

Fazit

XRP braucht 87 Milliarden Dollar an neuem Marktwert, nur um sich zu verdoppeln, und selbst die optimistischste XRP Prognose sieht dafür den Rest des Jahres 2026. Pepeto braucht kein verändertes Marktumfeld, sondern ein Listing und eine Börse, die Trader nutzen. Die Pepe-Community hat 2023 gezeigt, was passiert, wenn derselbe Mitgründer ein Projekt startet, und frühe Wallets wurden mit bemerkenswerten Ergebnissen belohnt. Die Bridge, der Scanner und das Null-Gebühren-Modell sind bereits fertig, und der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website läuft in einer begrenzten Phase. Der Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem Preis nach dem Börsenlisting ist die eigentliche Chance für alle, die jetzt einsteigen. Diesmal läuft ein Timer, und wer wartet, zahlt mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Prognose für XRP zum Jahresende 2026 aus?

XRP notiert bei 1,49 Dollar nach 70 Prozent Anstieg seit August. Das Basisszenario zum Jahresende liegt bei 1,96 Dollar.

Warum ziehen Anleger Pepeto in Betracht?

Pepeto bietet eine andere Ausgangslage, weil es nur ein erfolgreiches Listing seiner aktiven Börse braucht, nicht Dutzende Milliarden Dollar an frischem Kapital. Alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.