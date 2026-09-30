Dank ihrer geringen Größe, ihres geringen Gewichts, ihres niedrigen Stromverbrauchs und ihrer geringen Kosten ermöglichen die MOTH-Geräte eine dezentrale Spektrumüberwachung zur Unterstützung der EMSO-Prioritäten der US-Armee

Heaviside Industries, ein Hersteller von Präzisionsmunitionsplattformen für verschiedene Einsatzbereiche, gab bekannt, dass das Unternehmen von der US-Armee einen IDIQ-Auftrag (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity) mit festem Preis in Höhe von 99 Millionen US-Dollar erhalten hat, um seine MOTH-Hochfrequenz-Spektrumanalysatoren zur Unterstützung der Prioritäten der US-Armee im Bereich der elektromagnetischen Spektrumoperationen (EMSO) zu liefern.

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Der Fünfjahresvertrag wurde vom U.S. Army Contracting Command am Aberdeen Proving Ground in Maryland vergeben und umfasst die Beschaffung, den Einsatz, Upgrades sowie die Instandhaltung der Systeme.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung unbemannter Systeme und der Tatsache, dass Gegner das elektromagnetische Spektrum immer häufiger ausnutzen, benötigt die Armee EMSO-Fähigkeiten, die skalierbar, anpassungsfähig und schnell einsetzbar sind, um einen Vorteil im Spektrum zu bewahren.

Das MOTH-System von Heaviside erfüllt diese Anforderung durch passive HF-Erkennung in Echtzeit in einem System mit geringen Abmessungen, geringem Gewicht, niedrigem Stromverbrauch und niedrigen Kosten. MOTH scannt breite taktische elektromagnetische Frequenzbereiche und warnt Soldaten vor Signalen aus der Nähe, die von unbemannten Systemen, Kommunikationsgeräten und anderen HF-Sendern stammen. Das robuste, intuitiv zu bedienende und weniger als ein Pfund wiegende MOTH-System ist für den Einsatz durch einzelne Soldaten konzipiert, ohne den operativen Aufwand zu erhöhen.

MOTH bietet dezentrale Bedrohungserkennung, Frequenzspektrum-Management und Frequenzkonfliktvermeidung an der taktischen Front. Es kann als eigenständiges System betrieben werden oder bestehenden Systemen der elektronischen Kriegsführung (EW) Echtzeit-Hinweise und Frequenzspektrum-Informationen liefern. MOTH ist NDAA-konform und für Blue UAS zugelassen.

"Dieser Auftrag spiegelt Heavisides Fokus auf die Bereitstellung von Fähigkeiten wider, die die Missionsergebnisse in umkämpften Umgebungen maßgeblich verbessern", sagte Phillip Walker, Geschäftsführer von Heaviside. "MOTH erweitert diese Mission über Präzisionsschläge hinaus, indem es einzelnen Soldaten Echtzeit-Frequenzübersicht direkt in die Hand gibt und ihnen entscheidende Informationen sowie Zeit für die Entscheidungsfindung liefert, wenn es darauf ankommt."

"MOTH unterstützt direkt die entscheidenden Initiativen der US-Armee zur EMSO-Dominanz", sagte Nils Haagenrud, Präsident von Heaviside. "Dieser Auftrag stellt eine bedeutende Erweiterung des MOTH-Programms dar und untermauert die wachsende Nachfrage nach umfassender taktischer Frequenzlageerkennung in der gesamten Streitmacht."

Die Einsatzorte und die Finanzierung werden bei jedem Auftrag festgelegt, wobei der voraussichtliche Fertigstellungstermin der 27. August 2031 ist. Die ersten Lieferungen werden voraussichtlich im Geschäftsjahr 2027 beginnen.

Weitere Informationen zu Heaviside Industries finden Sie auf der Website oder auf LinkedIn.

Über Heaviside Industries

Heaviside Industries wurde 2024 in Los Angeles mit dem Ziel gegründet, autonome Präzisionsmunition und andere spezialisierte Lösungen für die Spezialeinheiten sowie die konventionellen Streitkräfte der USA und ihrer Verbündeten zu entwickeln.

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