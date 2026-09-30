Erfahrener Versicherungsmanager soll Wachstum in den USA vorantreiben, während Spezialversicherer seine Assekuradeursplattform und Technologieangebote ausbaut

Pinion Insurance, der Anfang dieses Jahres gegründete Spezialversicherer mit Hauptsitz in London, gab heute die mit sofortiger Wirkung erfolgte Ernennung von Gary S. Maier zum Geschäftsführer für die USA bekannt.

Maier verfügt über fast vier Jahrzehnte Erfahrung in der Versicherungsbranche in den Bereichen Risikoprüfung, Vertrieb, Assekuradeursgeschäft, Produktentwicklung und Unternehmensentwicklung. Er wird das US-Geschäft von Pinion leiten sowie den Ausbau der Spezialversicherungsplattform vorantreiben, über die Assekuradeuren in den USA, im Vereinigten Königreich und in Europa Versicherungskapazitäten bereitgestellt werden.

"Garys Erfahrung passt hervorragend zu Pinions Fokus auf hervorragende Risikoprüfung, Innovation und enge Zusammenarbeit mit Assekuradeuren", sagte Laura Baird, Mitgründerin von Pinion und Technologieleiterin der Gruppe. "Er ist eine hoch angesehene Führungspersönlichkeit sowie ein Innovator in der Branche, und wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team willkommen zu heißen."

Maier wechselt von Ledger Risk Markets, wo er als Geschäftsführer tätig war, und Ledger Investing, wo er die Position des Leiters für Umsatzentwicklung innehatte, zu Pinion. Bei Ledger leitete er die Entwicklung von Plattformen für versicherungsgebundene Wertpapiere (Insurance-Linked Securities, ILS) im Bereich der Haftpflichtversicherung, gewann Risikoanbieter und wirkte am Aufbau eines Verbriefungsmarktplatzes mit, über den in den ersten Jahren Prämien in Höhe von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar platziert wurden.

Zuvor war Maier geschäftsführender Partner bei Capacity Group of New Jersey Inc., einem Versicherungsmakler im Direkt- und Vermittlergeschäft. Von 2005 bis 2013 war er Geschäftsbereichsleiter sowie Leiter der Risikoprüfung bei Tower Group Inc. und verantwortete Marketing und Vertrieb in den USA sowie die Unternehmensentwicklung. Seine Karriere begann er bei Chubb, wo er mehr als 17 Jahre tätig war und vom Trainee zum leitenden Risikoprüfer für die Region aufstieg.

"Pinion verfolgt bei Spezialversicherungen einen neuen Ansatz", sagte Maier. "Pinion verbindet umfassende Fachkenntnis im Bereich Risikoprüfung mit moderner Technologie und Daten. Dadurch wird die Zusammenarbeit zwischen Assekuradeuren und Kapazitätsgebern transparenter, effizienter und flexibler. Ich freue mich sehr darauf, Teil des Teams zu werden und das US-Geschäft von Pinion aufzubauen sowie weiterzuentwickeln."

Maiers Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Pinion nach der Ernennung von Kyle Selvig zum Leiter der Risikoprüfung für die USA und Chris Jones zum Finanzleiter der Gruppe Anfang dieses Jahres weiter an Dynamik gewinnt. Das Unternehmen hat vor Kurzem außerdem Sarrus eingeführt, seine weiterentwickelte, vollständig integrierte firmeneigene Technologieplattform zur Modernisierung des Datenaustauschs im gesamten Assekuradeurssektor.

Sarrus bietet täglich Einblick in die Portfolios sowie eine prüffähige Berichterstattung und setzt damit bei Prozessen an, die Pinion im Assekuradeursmarkt als fragmentiert sowie veraltet ansieht.

"Gary bringt einzigartige Einblicke, unübertroffene Erfahrung sowie eine gemeinsame Vision für das profitable Wachstum von Pinion in den USA mit", sagte Philip Vandoninck, Mitgründer von Pinion und Leiter der Risikoprüfung der Gruppe. "Er ist außerdem ein erfolgreicher Marktgestalter sowie Innovator, und wir freuen uns sehr, ihn bei Pinion willkommen zu heißen."

Informationen zu Pinion Insurance

Pinion Insurance ist der bevorzugte strategische Partner für Assekuradeure und Kapitalgeber. Als Spezialversicherungsplattform stellt das Unternehmen Assekuradeuren in den USA, im Vereinigten Königreich sowie in Europa über eine vollständig integrierte firmeneigene Technologieplattform Versicherungskapazitäten bereit.

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