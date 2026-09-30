MidOcean Energy ("MidOcean") ist ein Unternehmen im Bereich Flüssigerdgas ("LNG"), das von EIG einem führenden institutionellen Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektoren gegründet wurde und geführt wird. Es gab heute bekannt, dass es sich im Rahmen seiner Partnerschaft mit PETRONAS an Phase 2 von LNG Canada beteiligen wird, nachdem die Partner des Joint Ventures LNG Canada am 29. September 2026 die endgültige Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) getroffen hatten.

Die Beteiligung von MidOcean an Phase 2 folgt auf den Abschluss der im Dezember 2025 erfolgten Übernahme einer 20-prozentigen Beteiligung am North Montney Upstream Joint Venture ("NMJV"), das die Upstream-Beteiligung von PETRONAS in Kanada hält, sowie einer 20-prozentigen Beteiligung an der North Montney LNG Limited Partnership ("NMLLP"), die eine 25-prozentige Beteiligung am LNG-Canada-Projekt hält.

In Phase 2 wird die Anlage von LNG Canada in Kitimat, British Columbia, um zwei Verflüssigungsanlagen ergänzt, wodurch sich die Produktionskapazität des Projekts von 14 mtpa auf 28 mtpa erhöht. Diese Erweiterung stärkt die Position von LNG Canada an der kanadischen Pazifikküste und soll den Zugang zu den reichhaltigen kanadischen Erdgasvorkommen sowie zu wettbewerbsfähigen Transportwegen zu wichtigen asiatischen Märkten ermöglichen.

Durch die Beteiligung von MidOcean an Phase 2 werden die damit verbundenen LNG-Mengen von 0,7 mtpa auf 1,4 mtpa steigen, und das Unternehmen wird seine Position entlang der gesamten integrierten LNG-Wertschöpfungskette festigen, die von der Gasförderung im North Montney-Gebiet bis hin zur Verflüssigung und zum Export über LNG Canada reicht. Die Investition ist Teil der Strategie von MidOcean, ein großes, diversifiziertes, kosten- und CO2-effizientes globales LNG-Portfolio aufzubauen, und stärkt die Position des Unternehmens als bevorzugter langfristiger Partner für hochwertige LNG-Projekte im gesamten Pazifikraum.

"Wir sind seit langem davon überzeugt, dass LNG Canada eines der weltweit vielversprechendsten Projekte ist: Mit seiner Größe, den umfangreichen Ressourcenvorkommen und dem Zugang zum Pazifikraum ist es in der Lage, die globalen Märkte über Jahrzehnte hinweg zuverlässig mit Energie zu versorgen", sagte De la Rey Venter, CEO von MidOcean. "Die Beteiligung an Phase 2 ist für uns ein logischer nächster Schritt, und wir setzen unsere Partnerschaft mit PETRONAS und die Strategie fort, in hochwertige, global wettbewerbsfähige LNG-Anlagen zu investieren."

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor mit einem verwalteten Vermögen von $27,1 Milliarden (Stand: 30. Juni 2026). EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur weltweit spezialisiert. In seiner 44-jährigen Geschichte hat EIG über $55 Milliarden in den Energiesektor investiert, und zwar in 429 Projekte oder Unternehmen in 44 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG zählen viele der führenden Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und unterhält Niederlassungen in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EIG unter: www.eigpartners.com.

Über MidOcean Energy

MidOcean Energy, ein von EIG gegründetes und geführtes LNG-Unternehmen, strebt den Aufbau eines diversifizierten, widerstandsfähigen sowie kosten- und CO2-effizienten globalen LNG-Portfolios an. Dies spiegelt die Überzeugung von EIG wider, dass LNG ein entscheidender Bestandteil eines kohlenstoffärmeren, wettbewerbsfähigen und sichereren globalen Energiesystems ist. MidOcean Energy hält vielfältige LNG-Beteiligungen, darunter an LNG Canada, Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG und Peru LNG. Das Unternehmen wird von De la Rey Venter geleitet, einem Branchenveteranen mit 27 Jahren Erfahrung, der bereits verschiedene Führungspositionen bekleidet hat, darunter die des Global Head of LNG bei Shell plc. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MidOcean Energy:www.midoceanenergy.com.

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