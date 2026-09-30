Die kompakte Speicherarchitektur mit einem einzigen Sockel bietet über 700 TB Rohkapazität, eine um 12 % höhere MapReduce-Leistung sowie einen um 45 % geringeren Stromverbrauch für KI- und HPC-Workloads

SINGAPUR, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- KAYTUS hat heute den KR2166V3 vorgestellt, einen 2U-Speicherserver, der für die Datenvorverarbeitung und -analyse im Petabyte-Maßstab entwickelt wurde. Das System basiert auf einer nativen AMD EPYC 9005-Architektur mit einem Sockel und verfügt über 24 Einschübe für 3,5-Zoll-Laufwerke, wodurch eine Bruttospeicherkapazität von mehr als 700 TB bereitgestellt wird. Gleichzeitig entfallen die bei herkömmlichen NUMA-Architekturen mit zwei Sockeln auftretenden Overheads beim Speicherzugriff zwischen den Sockeln. Im Vergleich zu typischen 2U-Systemen mit zwei Sockeln bietet der KR2166V3 eine um 12 % höhere MapReduce-Leistung, senkt den Stromverbrauch um mehr als 45 % und reduziert die Gesamtbetriebskosten (TCO) um mehr als 19 %.

Da KI-Training, fortschrittliche Analysen und andere ressourcenintensive Arbeitslasten das Datenwachstum beschleunigen, legen Unternehmen den Schwerpunkt auf Speicherarchitekturen, die skalierbare Kapazität mit schnellerem Datenzugriff, höherem Verarbeitungsdurchsatz und größerer Kosteneffizienz der Infrastruktur verbinden.

Die Herausforderung: Erweiterung der Speicherkapazität bei gleichzeitiger Begrenzung des Infrastrukturaufwands.

Die Datenaufbereitung ist ein wesentlicher Bestandteil moderner KI-Infrastrukturen. Rohdaten, Text, Protokolle und Stichproben müssen vor der Einbindung in Trainings- oder Analysepipelines einer Bereinigung, Deduplizierung, Formatkonvertierung und Aggregation unterzogen werden. Im Petabyte-Maßstab erfordern diese Arbeitsabläufe eine Infrastruktur, die in der Lage ist, kontinuierliche Vorgänge der Datenerfassung, -umwandlung und -rückschreibung zu gewährleisten.

Bei der herkömmlichen horizontalen Skalierung sind häufig zusätzliche Serverknoten erforderlich, um die Speicherkapazität zu erweitern, was zu einem Überangebot an Rechenressourcen führt und den Stromverbrauch, die Komplexität des Netzwerks sowie den Platzbedarf in den Serverschränken erhöht. Anwendungen mit hohem Speicherbedarf profitieren von höherer Kapazität, höherer Speicherdichte und einer effizienteren Ressourcenzuweisung, wodurch Wachstum bei geringerem Infrastrukturaufwand ermöglicht wird.

Die Lösung: Eine hochdichte Speicherarchitektur für anspruchsvolle Daten-Workloads.

Der KR2166V3 vereint Speicher mit hoher Speicherdichte, eine native Single-Socket-Architektur sowie optimierte Speicher- und Rechenressourcen, um die Effizienz der Datenverarbeitung zu steigern und die Infrastrukturkosten zu senken.

Höhere Speicherdichte für Workloads im Petabyte-Bereich: Der KR2166V3 verfügt über 24 Laufwerksschächte für 3,5-Zoll-Laufwerke in einem 2U-Gehäuse und bietet eine Bruttokapazität von mehr als 700 TB. Dieses kompakte Design ermöglicht es Unternehmen, Daten auf einer geringeren Anzahl von Knoten zu konsolidieren und die Vorverarbeitung im Petabyte-Maßstab mit einem geringeren Serverbedarf zu unterstützen.

Der KR2166V3 verfügt über 24 Laufwerksschächte für 3,5-Zoll-Laufwerke in einem 2U-Gehäuse und bietet eine Bruttokapazität von mehr als 700 TB. Dieses kompakte Design ermöglicht es Unternehmen, Daten auf einer geringeren Anzahl von Knoten zu konsolidieren und die Vorverarbeitung im Petabyte-Maßstab mit einem geringeren Serverbedarf zu unterstützen. Ein-Sockel-Architektur für effiziente Datenverarbeitung: Basierend auf dem AMD EPYC 9005 vereint der KR2166V3 Rechen-, Speicher- und E/A-Ressourcen um einen einzigen Prozessor herum und eliminiert so den mit Dual-Sockel-NUMA-Systemen verbundenen Overhead beim Zugriff zwischen den Sockeln. Diese Architektur verbessert die Effizienz der Datenverarbeitung und bietet eine um 12 % höhere MapReduce-Leistung als herkömmliche 2U-Lösungen mit zwei Sockeln.

Basierend auf dem AMD EPYC 9005 vereint der KR2166V3 Rechen-, Speicher- und E/A-Ressourcen um einen einzigen Prozessor herum und eliminiert so den mit Dual-Sockel-NUMA-Systemen verbundenen Overhead beim Zugriff zwischen den Sockeln. Diese Architektur verbessert die Effizienz der Datenverarbeitung und bietet eine um 12 % höhere MapReduce-Leistung als herkömmliche 2U-Lösungen mit zwei Sockeln. Geringere Infrastrukturkosten durch optimierte Ressourcenzuweisung: Der KR2166V3 vereint eine hohe Speicherdichte mit Rechenressourcen, die genau auf die Anforderungen der Workloads abgestimmt sind, und ermöglicht es Unternehmen so, dem Datenwachstum ohne unnötigen Rechenaufwand gerecht zu werden. Bei vergleichbarer Auslastung senkt der KR2166V3 den Stromverbrauch um mehr als 45 % und die Gesamtbetriebskosten (TCO) um mehr als 19 %.





Punkt Basisversion mit zwei

Sockeln (Gewicht) KR2166V3 Ersparnis CAPEX (Hardware) 1,00 0,89 11 % ? Stromkosten 1,00 0,55 45 % ? Raumkosten 1,00 0,50 50 % ? Gesamtbetriebskosten über 3 Jahre 1,00 0,81 19 % ?



KAYTUS erweitert sein Speicherportfolio für KI- und HPC-Workloads.

KAYTUS erweitert sein Speicherportfolio, um KI-Data-Lakes und HPC-Umgebungen in großem Maßstab zu unterstützen. Als Ergänzung zum KR2166V3 bietet der KR4176V3 eine Speicherkapazität von bis zu 1,8 PB pro Knoten, während das JBOD-Gerät KR4086V2 eine unabhängige Speichererweiterung ohne Hinzufügen weiterer Rechenknoten ermöglicht.

"KI und HPC verändern die Dateninfrastruktur von Unternehmen grundlegend. Kunden benötigen mehr als nur reine Kapazität - sie benötigen Plattformen, die die Kosten pro TB kontinuierlich senken, die Rack-Effizienz verbessern und die Bereitstellung in großem Maßstab vereinfachen. KAYTUS kombiniert Speicher mit hoher Dichte, eine effiziente Single-Socket-Architektur und eine entkoppelte JBOD-Erweiterung, um Kunden dabei zu helfen, die nutzbare Kapazität zu erhöhen und gleichzeitig den Infrastrukturaufwand zu reduzieren." - Darren Cox, General Manager, KAYTUS Europe

Über KAYTUS

KAYTUS zählt zu den führenden Anbietern von KI-Infrastrukturen und Flüssigkeitskühlungslösungen. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio innovativer, offener und energieeffizienter Produkte für cloudbasierte Anwendungen, KI, Edge Computing sowie weitere zukunftsweisende Anwendungsbereiche. Mit einem konsequent kundenorientierten Ansatz und einem flexiblen Geschäftsmodell reagiert KAYTUS schnell und gezielt auf die individuellen Anforderungen seiner Kunden. Erfahren Sie mehr unter KAYTUS.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X

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