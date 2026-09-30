GITEX AI Mediterranean/Italy im April 2027 in Rom treibt den Ausbau des globalen Technologieökosystems in der aufstrebenden Digitalwirtschaft des Mittelmeerraums voran

ROM, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- inD Events FZE (inD), der weltweite Veranstalter von GITEX - dem weltweit größten Netzwerk für KI- und Technologieökosysteme mit Wurzeln in Dubai -, hat die Premiere von GITEX AI Mediterranean/Italy angekündigt, der offiziellen nationalen Technologie- und KI-Veranstaltung der italienischen Regierung.

Die GITEX AI Mediterranean/Italy wird in strategischer Partnerschaft mit dem italienischen Ministerium für Unternehmen und Made in Italy, dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit, der Region Latium sowie Lazio Innova veranstaltet und findet am 21. und 22. April 2027 im Roma Convention Center La Nuvola statt.

Die zweitägige Premiere findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem sich der Mittelmeerraum zu einer der weltweit bedeutendsten KI-Regionen entwickelt und Italien im Zentrum dieser Entwicklung steht. Als viertgrößte Volkswirtschaft Europas verfügt Italien laut Mordor Intelligence über einen Technologiemarkt, der im Jahr 2026 voraussichtlich die Marke von 92 Milliarden US-Dollar überschreiten wird. Die KI-Nutzung hat sich innerhalb nur eines Jahres verdoppelt und erreicht nun die höchsten Werte in der EU. Gleichzeitig fließt so viel Risikokapital in den Markt wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Diese starke Dynamik in der Region bereitet den Boden für die Premiere der GITEX AI Mediterranean/Italy. In den vergangenen 46 Jahren hat sich GITEX zu einer zentralen Plattform entwickelt, die den öffentlichen und privaten Sektor mit globalen Technologieökosystemen aus 195 Ländern verbindet. Der Mittelmeerraum ist die nächste Schlüsselregion für GITEX.

Italiens neue Renaissance im Zeichen der KI

Die KI-Nutzung in italienischen Unternehmen verdoppelte sich von 8,2?% im Jahr 2024 auf 16,4?% im Jahr 2025. Unterstützt wird diese Entwicklung durch Italiens nationalen Aufbau- und Resilienzplan (PNRR), der 50 Milliarden Euro für KI, Cloud, Cybersicherheit und intelligente Industrie vorsieht.

GITEX AI Mediterranean/Italy soll als internationale Drehscheibe Italiens dienen, internationalen Unternehmen Geschäftschancen im gesamten Mittelmeerraum erschließen und Innovatoren aus der Region eine Plattform für weltweites Wachstum bieten. Die Premiere wird Führungskräfte aus mehr als 120 Ländern sowie über 500 Aussteller zusammenbringen.

Federico Eichberg, Kabinettschef des Ministeriums für Unternehmen und Made in Italy, erklärte: "Die italienische Industrie, von der Luft- und Raumfahrt bis hin zu den Life Sciences, durchläuft derzeit ihren größten Wandel. Technologie und KI sind die Triebkräfte dieser industriellen Renaissance. Die GITEX AI Mediterranean/Italy kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um Italiens globale Ambitionen zu stärken."

Trixie LohMirmand, CEO von GITEX, erklärte: "Italiens industrielle Stärke, wissenschaftliche Exzellenz und kreativer Unternehmergeist machen das Land zu einer treibenden Kraft im globalen GITEX-Netzwerk. Mit der GITEX AI Mediterranean/Italy schaffen wir einen strategischen Knotenpunkt, der Europas technologische Ambitionen mit der zunehmenden digitalen Bedeutung des Mittelmeerraums verbindet und Unternehmen aus aller Welt Zugang zu Märkten und Investitionsmöglichkeiten eröffnet."

Weitere Informationen finden Sie unter: www.gitexitaly.com

Über GITEX AI Mediterranean/Italy

GITEX AI Mediterranean/Italy wird von GITEX, dem weltweit größten Netzwerk für Technologie- und KI-Veranstaltungen, präsentiert und von inD in Partnerschaft mit dem Ministerium für Unternehmen und Made in Italy, dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit, der Region Latium sowie Lazio Innova organisiert.

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Gareth Wright, AVP PR and Communications, inD | gareth.wright@ind-group.com

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