Was die Welt am Laufen hält, braucht Kupfer. Ob künstliche Intelligenz, riesige Rechenzentren oder Rüstungsgüter - die Nachfrage zieht quer durch alle Schlüsselsektoren an. Laut einer aktuellen Studie von S&P Global steuert der Markt bis 2040 auf ein jährliches Defizit von 10 Mio. t zu. Während die Preise an den Rohstoffbörsen neue Rekordmarken erreichen und US-Zolldrohungen die physischen Bestände verknappen, zeigen Lieferketten grundlegende Schwächen. Eine strategische Neuausrichtung der Bergbauindustrie scheint unausweichlich. Wir beleuchten Gemengelage und Schlüsselakteure.Den vollständigen Artikel lesen ...
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