Aufbruch...: Whistler nimmt Fahrt auf - Exploration, Infrastruktur und polit. Aufmerksamkeit

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Große Gold-Kupfer-Ressource, Rekord-Bohrprogramm, neue Oberflächenziele und Millionen für Infrastrukturvorarbeiten: In Alaska stehen nun Bohrkern- und Probenanalysen im Fokus.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von U.S. GoldMining Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit U.S. GoldMining Inc. · Ersteller/Verbreiter: SRC swiss resource capital AG · Autor: freier Journalist · Erstveröffentlichung: 30.09.2026, 5:33 Uhr Europe/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) rückt mit seinem 100% eigenen Whistler-Gold-Kupfer-Projekt in Alaska zunehmend in den Fokus. Das Projekt kombiniert eine bereits umfangreiche Gold-Kupfer-Ressource mit einer positiven vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie und erheblichem Explorationspotenzial.

In den vergangenen Wochen kamen mehrere operative und infrastrukturelle Fortschritte hinzu: Das bislang größte Bohrprogramm des Unternehmens wurde abgeschlossen, die geplante Straßenanbindung wird auf staatlicher Ebene weiter untersucht und auch auf bundespolitischer Ebene erhält der West-Susitna-Distrikt Aufmerksamkeit.

Das Whistler-Projekt liegt rund 170 Kilometer nordwestlich von Anchorage und umfasst ein etwa 53.700 Acres beziehungsweise 217,5 Quadratkilometer großes Landpaket. Innerhalb des Projektgebiets befinden sich mit Whistler, Raintree West und Island Mountain drei Lagerstätten mit ausgewiesenen Mineralressourcen.

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Die aktuelle Ressourcenschätzung weist insgesamt 5,41 Mio. Unzen Goldäquivalent (AuEq) in der Kategorie Angezeigt (Indicated) sowie weitere 4,97 Mio. Unzen AuEq in der Kategorie Abgeleitet (Inferred) aus. Indicated bezeichnet dabei geologisch vergleichsweise gut abgesicherte Ressourcen, während Inferred-Ressourcen aufgrund der geringeren Daten- und Bohrdichte mit höherer Unsicherheit behaftet sind.

PEA liefert wirtschaftliche Ausgangsbasis

Eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung lieferte die im März 2026 veröffentlichte Vormachbarkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment / PEA), also eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie. Bemerkenswert ist dabei, dass das modellierte Minenszenario ausschließlich auf den Indicated-Ressourcen der Whistler-Lagerstätte basiert. Raintree West, Island Mountain sowie die übrigen Ressourcen des Projekts sind noch nicht Bestandteil des PEA-Minenplans.

Unter den verwendeten Basisannahmen von 3.200 US-Dollar je Unze Gold, 4,50 US-Dollar je Pfund Kupfer und 37,50 US-Dollar je Unze Silber errechnete die Studie einen Nachsteuer-Kapitalwert bei fünf Prozent Diskontierung (NPV5%) von 2,04 Mrd. US-Dollar, eine interne Verzinsung (IRR) von 33% und eine Amortisationsdauer von 2,1 Jahren. Die anfänglichen Investitionskosten wurden auf rund 1,28 Mrd. US-Dollar geschätzt.

Das PEA-Szenario sieht eine Minenlaufzeit von 14,6 Jahren und eine Gesamtproduktion von rund 3,6 Mio. Unzen Goldäquivalent vor. In den ersten drei Produktionsjahren werden durchschnittlich etwa 345.000 Unzen AuEq pro Jahr modelliert. Über die gesamte Laufzeit umfasst das Szenario rund 2,68 Mio. Unzen Gold, 592 Mio. Pfund Kupfer und 6,9 Mio. Unzen Silber. Die geschätzten All-in Sustaining Costs (AISC) liegen auf Nebenproduktbasis bei 1.046 US-Dollar je Unze Gold.

Allerdings handelt es sich bei einer PEA um eine frühe wirtschaftliche Untersuchung und nicht um eine Pre-Feasibility- oder Feasibility-Studie. Die Ergebnisse beruhen auf zahlreichen Annahmen und stellen keinen Nachweis dar, dass Whistler tatsächlich zu den modellierten Konditionen errichtet und betrieben werden kann.

Rekord-Bohrprogramm abgeschlossen

Operativ stand 2026 vor allem die Exploration im Mittelpunkt. Am 27. August meldete U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8), dass bereits mehr als 5.000 Meter in elf Diamantbohrlöchern an acht unterschiedlichen Zielen innerhalb des sogenannten Whistler Orbit niedergebracht worden waren. Zwei Bohrgeräte waren zu diesem Zeitpunkt im Einsatz. Parallel liefen Kartierungen, geochemische Probenahmen und Prospektionsarbeiten unter anderem bei Long Lake Hills, Muddy Creek, Snow Ridge und Island Mountain.

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Der Whistler Orbit umfasst ein rund 7,5 mal 4,5 Kilometer großes Gebiet, in dem sich bereits die bekannten Lagerstätten Whistler und Raintree befinden. Ziel der Bohrkampagne war es, weitere gold- und kupferführende Porphyrintrusionen aufzuspüren und bekannte Mineralisierungssysteme zu erweitern.

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Am 22. September meldete das Unternehmen schließlich den Abschluss des Programms. Insgesamt wurden im Whistler Orbit 7.493 m in 17 Kernbohrungen auf zehn Zielgebieten absolviert - nach Unternehmensangaben das bislang umfangreichste Bohrprogramm seit Gründung von U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8). Parallel dazu wurden die regionalen Explorationsarbeiten unter anderem bei Island Mountain, Muddy Creek und Long Lake Hills vorangetrieben.

Damit verschiebt sich der Fokus nun auf die Laborergebnisse. Die Kernprotokollierung und Probenahme waren zum Zeitpunkt der jüngsten Meldung weit fortgeschritten. Erste Bohrkern- und Oberflächenprobenanalysen erwartet das Unternehmen in den kommenden Wochen. Am 28. September meldete U.S. GoldMining zudem den Abschluss des Oberflächenexplorationsprogramms 2026, dabei wurden 58 Gesteinsproben zur Analyse eingereicht. Weitere Resultate sollen abhängig von den Bearbeitungszeiten der Labore bis Ende 2026 folgen.

Für die weitere Entwicklung sind diese Ergebnisse von besonderer Bedeutung. Sollten zusätzliche Gold-Kupfer-Mineralisierungen nachgewiesen oder bekannte Systeme erweitert werden, könnte dies die Grundlage für weitere Explorationsarbeiten und spätere Ressourcen-Updates bilden. Ob und in welchem Umfang dies gelingt, lässt sich jedoch erst anhand der ausstehenden Analyseergebnisse beurteilen.

25 Mio. US-Dollar für Vorarbeiten zur geplanten Straßenanbindung

Neben der Exploration könnte die Infrastruktur langfristig zu einem wichtigen Faktor für Whistler werden. Das Projekt liegt zwar vergleichsweise nahe an Anchorage, verfügt derzeit jedoch nicht über eine direkte ganzjährige Straßenanbindung an das bestehende Verkehrs- und Energienetz. Hier setzt das geplante West Susitna Access Project (WSAP) an. Wie U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) am 2. September mitteilte, hatte die Alaska Industrial Development and Export Authority (AIDEA) am 27. August bis zu 25 Mio. US-Dollar für geotechnische Bohrungen sowie damit verbundene Genehmigungs-, hydrologische und ingenieurtechnische Arbeiten autorisiert.

Das geplante Infrastrukturprojekt umfasst eine rund 22 Meilen lange öffentliche Straße unter Federführung des Alaska Department of Transportation and Public Facilities sowie eine weitere rund 78,5 Meilen lange öffentlich-private Strecke, die von AIDEA vorangetrieben wird. Nach der derzeitigen Planung soll die Verbindung bis zum Explorationscamp von U.S. GoldMining in der Nähe der Whistler-Lagerstätte reichen. Damit könnte Whistler perspektivisch an die bestehende Straßen-, Bahn-, Energie- und Hafeninfrastruktur im Großraum Anchorage angebunden werden.

Die nun finanzierten Untersuchungen sollen unter anderem Daten für Brückenfundamente, mögliche Materialentnahmestellen, Durchlässe und die weitere Optimierung der Straßenführung liefern. Die entsprechenden Arbeiten sind für die Feldsaisons 2026 und 2027 vorgesehen. Für U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) ist diese Entwicklung potenziell bedeutsam, da große Porphyrprojekte erhebliche Mengen an Material, Energie und Betriebsmitteln benötigen. Eine leistungsfähige Straßen- und Energieanbindung könnte deshalb langfristig Einfluss auf Bau-, Logistik- und Betriebskonzepte haben. Noch befindet sich das WSAP allerdings in der Planungs-, Untersuchungs- und Genehmigungsphase.

Whistler erhält politische Aufmerksamkeit

Hinzu kommt ein politischer Aspekt. Am 24. August 2026 empfing U.S. GoldMining mehrere Mitglieder des US-Repräsentantenhauses sowie hochrangige Kongressmitarbeiter im Rahmen einer Alaska-Reise der Western Caucus Foundation am Whistler-Projekt. Im Mittelpunkt standen nach Unternehmensangaben unter anderem Rohstoffversorgung, Infrastruktur und die Entwicklung des West-Susitna-Mineraldistrikts. Der West-Susitna-Distrikt wird damit auch auf Ebene des US-Kongresses wahrgenommen. Für Whistler spielt dabei neben Gold insbesondere Kupfer eine Rolle, das für Stromnetze, Energieinfrastruktur und zahlreiche industrielle Anwendungen benötigt wird.

Fazit: Bohrergebnisse als nächster wichtiger Impuls

U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) verfügt mit Whistler bereits über eine Ressourcenbasis von insgesamt rund 10,38 Mio. Unzen Goldäquivalent in den Kategorien Indicated und Inferred. Die PEA vom März liefert zudem einen ersten wirtschaftlichen Rahmen, der ausschließlich auf den Indicated-Ressourcen der Whistler-Lagerstätte basiert.

Mit dem Abschluss des 7.493 Meter umfassenden Rekord-Bohrprogramms, den fortschreitenden Untersuchungen für das West Susitna Access Project und der Autorisierung von bis zu 25 Mio. US-Dollar für geotechnische Bohrungen sowie damit verbundene Genehmigungs-, hydrologische und ingenieurtechnische Arbeiten treffen derzeit mehrere Entwicklungen zusammen. Hinzu kommen neue Oberflächenziele und 58 eingereichte Gesteinsproben, deren Analyse noch aussteht.

Kurzfristig dürfte vor allem entscheidend sein, was die ausstehenden Bohrkern- und Oberflächenproben liefern. Können neue mineralisierte Porphyrkörper identifiziert oder bekannte Systeme erweitert werden, könnte dies das weitere Explorationspotenzial von Whistler untermauern.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

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Informationsstand: 29. September 2026.

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U.S. GoldMining verfügt derzeit über keine produzierende Mine am Whistler-Projekt. Die im Beitrag genannten Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Die Preliminary Economic Assessment ist vorläufiger Natur und stellt weder eine Pre-Feasibility Study noch eine Feasibility Study dar. Es besteht keine Gewähr dafür, dass die in der PEA dargestellten technischen oder wirtschaftlichen Annahmen tatsächlich erreicht werden oder das Projekt zu einer produzierenden Mine entwickelt wird.

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