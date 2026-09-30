DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. September
=== *** 01:50 JP/Industrieproduktion August PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (CFLP/nationale Statistikbehörde) PROGNOSE: 50,1 zuvor: 49,8 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (CFLP/nationale Statistikbehörde) PROGNOSE: k.A. zuvor: 49,0 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global 07:30 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August saisonbereinigt real PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -3,4% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August Importpreise PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,2% gg Vm/+6,8% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September PROGNOSE: +2,9% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +3,1% gg Vj zuvor: +2,6% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.500 gg Vm zuvor: +4.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen September *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September PROGNOSE: +3,8% gg Vj zuvor: +3,3% gg Vj 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 5,5 Mrd EUR *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +68.000 Stellen zuvor: +38.000 Stellen *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +1,5% gg Vq 2. Veröff.: +1,5% gg Vq 1. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator (annualisiert) PROGNOSE: +6,4% gg Vq 2. Veröff.: +6,4% gg Vq 1. Quartal: +3,6% gg Vq *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm/+0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7 gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:00 DE/BMW AG, Fortsetzung Kapitalmarkttag *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September PROGNOSE: 52,0 zuvor: 47,1 *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 LU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede beim EC-EIB-ESM Capital Markets Seminar *** 22:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede zu "Why Consumers and Economists See Different Economies" 22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 4Q *** 24:00 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kaskari, Teilnahme an Veranstaltung des Council on Foreign Relations *** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Fortsetzung Kapitalmarkttag ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
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September 30, 2026 00:02 ET (04:02 GMT)
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