Potsdam (ots) -Ab dem 1. Oktober gilt in Potsdam eine Steuer auf Einweg-Takeaway-Verpackungen in der Gastronomie. Außerdem dürfen Gastronomiebetriebe Fördermittel für die Teilhabe an einem Mehrwegsystem, die Beschaffung von Mehrweggeschirr oder eine Spülmaschine beantragen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) begrüßt die Maßnahmen als wichtige Schritte für weniger Einweg-Müll und mehr Mehrweg. Damit die Verpackungssteuer den Umstieg auf Mehrweg bestmöglich voranbringt, fordert die DUH die Potsdamer Oberbürgermeisterin Aubel auf, parallel eine flächendeckende und komfortable Rückgabe-Infrastruktur für Mehrwegverpackungen aufzubauen.Dazu Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH:"Potsdam gibt jedes Jahr rund 950.000 Euro allein für die Bereitstellung und Leerung öffentlicher Abfallbehälter aus - ein großer Teil dieses Mülls besteht aus Einweg-Verpackungen. Wir halten es daher für richtig, dass Potsdam ab dem 1. Oktober mit der Einweg-Verpackungssteuer für weniger Müll, mehr Mehrweg und eine fairere Verteilung der Entsorgungskosten sorgt und Fördermittel bereitstellt, um Gastronomiebetriebe zu unterstützen. Damit die Steuer ihre volle Wirkung entfalten kann, muss Mehrweg für die Menschen genauso einfach sein wie Einweg, insbesondere bei der Rückgabe. Deshalb muss Oberbürgermeisterin Aubel zusammen mit dem Handel und der Gastronomie eine flächendeckende und komfortable Mehrweg-Infrastruktur ausbauen. Dazu gehört eine zentralisierte Spülung sowie leicht zugängliche Rückgabeoptionen im öffentlichen Raum oder in Supermärkten. In Berlin haben wir mit einem Pilotprojekt erfolgreich gezeigt, das Mehrwegbecher problemlos über Leergutautomaten in Supermärkten zurückgegeben werden können. Diesen Ansatz fordern wir auch für Potsdam."Link:Alle Informationen zum Berliner Mehrweg-Piloten: https://www.duh.de/informieren/ressourcen-und-abfall/mehrweg-pilot-berlin/Pressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6361712