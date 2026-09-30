Berlin (ots) -Die neue staatlich geförderte private Altersvorsorge startet am 1. Januar 2027. Das Altersvorsorgedepot hält die ganze Finanzbranche in Atem, denn 2027 beginnt ein neues Kapital für Anbieter und fast 50 Millionen Förderberechtigte in Deutschland. Bald gilt: Altersvorsorgedepot statt "Riester-Rente" bzw. Kapitalmarkt statt Garantien.Bei Banken, Neobrokern, Investmentplattformen, Vermögensverwaltern und Versicherungen besteht noch enormer Gesprächs- und Abstimmungsbedarf, da alle Anbieter ein Standarddepot anbieten müssen und weitere Depotmodelle anbieten wollen, um passende Angebote für Vermittler und Kunden machen zu können.XENIX ETF-Forum AltersvorsorgedepotsDas XENIX ETF-Forum Altersvorsorgedepots wird die gesamte Wertschöpfungskette des neuen Vorsorgemarktes durchleuchten und den letzten regulatorischen Stand präsentieren. Das Forum fokussiert sich auf diese vier Themenbereiche:1: Depotlösungen mit Fonds, ETFs und fondsgebundene Versicherungen2: Standarddepots für DIY-Anleger3: Individuelle Altersvorsorgedepots mit Berater und Vermögensverwalter4: VertriebsmodelleAber: Wie wird das Standarddepot des öffentlichen Trägers aussehen? Wird der Staat sogar zum Depot- und ETF-Anbieter?Dr. Markus Thomas, der Veranstalter des XENIX ETF-Forum Altersvorsorgedepots, sagt: "Die Umsetzung des Altersvorsorgedepots und die Auflage spezieller ETFs wird aktuell von fast allen Anbietern vorangetrieben, damit möglichst viele Anleger direkt zum Jahresanfang mit einem Altersvorsorgedepot zusätzlich freiwillig vorsorgen können. Anbieter müssen die bestehenden europäischen Verordnungen für UCITS und PRIIPS berücksichtigen und zusätzlich kundenindividuelle Kosten- und Informationspflichten für jedes einzelne Altersvorsorgedepot. In diesem Spannungsfeld besteht ein großer Bedarf an Austausch, aber auch Abstimmung innerhalb der Finanzbranche."Die Veranstaltung richtet sich an Depotanbieter und Intermediäre, die den aktuellen Stand des neuen Altersvorsorge-Depotmarktes kennenlernen möchten. Der direkte Austausch mit Anbietern und Entscheidern steht im Mittelpunkt dieses Branchenforums.Das ETF-Forum Altersvorsorgedepots liefert mit Panels und Vorträgen praxisnahe Einblicke zu Depotmodellen, Lebenszyklusmodellen (für die An- und Auszahlphase) sowie zu rechtlichen und steuerlichen Themen.Weitere Informationen: https://xenix.eu/xenix-etf-forum-altersvorsorgedepots/Pressekontakt:XENIX, Dr. Markus Thomas, +49 151 17835293, info@xenix.eu, www.xenix.euOriginal-Content von: XENIX Strategie- und Wirtschaftsberatung GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138907/6361710