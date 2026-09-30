In US-Börsenblogs wird derzeit intensiv über den Faktor Saisonalität am US-Aktienmarkt diskutiert, da das vierte Quartal insbesondere in Zwischenwahljahren oft für kräftigen Rückenwind sorgt. Doch wie verhält sich eigentlich der Bitcoin in diesem Zeitraum? Ein Blick auf die Daten zeigt, dass auch die Kryptowährung im Oktober und häufig auch im November eine ausgeprägte Stärkephase durchläuft. Der Oktober macht seinem Ruf als "Uptober" dabei alle Ehre: Zwischen 2012 und 2025 schloss der Bitcoin den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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