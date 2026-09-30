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NanoRepro AG: Deutsche Kosmetikwerke AG wird Tochterunternehmen - Aktientausch sichert NanoRepro die Stimmrechtsmehrheit - Plattform-Struktur nimmt weiter Form an



30.09.2026 / 07:30 CET/CEST

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NanoRepro AG: Deutsche Kosmetikwerke AG wird Tochterunternehmen - Aktientausch sichert NanoRepro die Stimmrechtsmehrheit - Plattform-Struktur nimmt weiter Form an

Meilenstein erreicht: Stimmrechtsanteil an Deutsche Kosmetikwerke AG (DKW AG) steigt von 43,72 % auf 50,24 % - Vollkonsolidierung ab Oktober 2026

Stimmrechtsanteil an Deutsche Kosmetikwerke AG (DKW AG) steigt von 43,72 % auf 50,24 % - Vollkonsolidierung ab Oktober 2026 DKW-Gründungsaktionärin steigt bei NanoRepro AG ein: Angelique Kerber und ein weiterer Aktionär tauschen ihre Deutsche Kosmetikwerke-Anteile überwiegend gegen eigene Aktien der NanoRepro AG

Angelique Kerber und ein weiterer Aktionär tauschen ihre Deutsche Kosmetikwerke-Anteile überwiegend gegen eigene Aktien der NanoRepro AG Kräfte gebündelt: Vertriebs- und Marketingkompetenzen von NanoRepro und Paedi Protect eröffnen der Deutsche Kosmetikwerke AG neue Synergien und Marktzugang

Vertriebs- und Marketingkompetenzen von NanoRepro und Paedi Protect eröffnen der Deutsche Kosmetikwerke AG neue Synergien und Marktzugang Weiterer Baustein zur Umsetzung der Guidance 2030: Bis 2030 soll der Konzernumsatz auf rund 40 Mio. EUR steigen

Marburg, 30. September 2026. Die NanoRepro AG (ISIN DE0006577109; WKN 657710) geht den nächsten Schritt ihrer Plattformstrategie: Der Stimmrechtsanteil an der Deutsche Kosmetikwerke AG (DKW AG, Marke newkee), auf den die Gesellschaft über ihre direkte Beteiligung sowie die Beteiligung ihrer Tochtergesellschaft Paedi Protect AG zugreifen kann, steigt von aktuell 43,72 % auf 50,24 % und überschreitet damit die für eine Vollkonsolidierung maßgebliche Schwelle. Grundlage hierfür ist eine Vereinbarung mit der Deutsche Kosmetikwerke-Gründungsaktionärin Angelique Kerber über den Erwerb von ca. 5,7 % und einem weiteren Aktionär über ca. 0,8 % des Grundkapitals der Deutsche Kosmetikwerke AG.



Plattformstrategie nimmt weiter Gestalt an



Mit der Konsolidierungsfähigkeit der Deutsche Kosmetikwerke AG erreicht die NanoRepro AG ein wichtiges Ziel ihrer Plattformstrategie: Aus einer Gruppe einzelner Beteiligungen wird zunehmend ein integriertes Unternehmen. Für die Deutsche Kosmetikwerke AG bedeutet die engere Anbindung den Zugriff auf die gebündelten Vertriebs- und Marketingkompetenzen der NanoRepro AG und der Paedi Protect AG sowie auf gemeinsame Strukturen in den Bereichen Einkauf, Produktentwicklung und Regulatorik. Im Verbund lässt sich für die Deutsche Kosmetikwerke AG damit mehr erreichen, als der Marke als eigenständigem Unternehmen möglich wäre. Ein Ansatz, den die NanoRepro AG konsequent aus dem strategischen Reviewprozess heraus weiterverfolgt.



Der Schritt ist zugleich ein konkreter Baustein auf dem Weg zur Erreichung der am 4. September 2026 veröffentlichten Konzernumsatz-Guidance: Danach soll der Umsatz der Gruppe von rund 18 Mio. EUR im laufenden Geschäftsjahr 2026 über rund 28 Mio. EUR im Jahr 2028 auf rund 40 Mio. EUR im Jahr 2030 steigen. Dies wird von organischem Wachstum sowie gezielten Akquisitionen getragen. Die Konsolidierung der Deutsche Kosmetikwerke AG ist ein entscheidender Baustein auf diesem Weg.



Gründungsaktionärin stärkt den nächsten Schritt



Angelique Kerber, die die Deutsche Kosmetikwerke AG gemeinsam mit Manuel Neuer - der Markenname trägt bis heute beide Namen - und der Paedi Protect AG gegründet hat, sowie ein weiterer DKW-Aktionär tauschen im Zuge der Transaktion ihre gesamten Deutsche Kosmetikwerke AG-Anteile auf Basis einer Unternehmensbewertung von rund 12 Mio. EUR überwiegend gegen Aktien der NanoRepro AG und werden damit selbst zu NanoRepro-Aktionären. Die NanoRepro AG setzt für den Tausch ausschließlich eigene Aktien ein, die sie im Rahmen eines früheren Rückkaufprogramms erworben hat: Von insgesamt 290.497 eigenen Aktien werden rund 263.000 Aktien für die Transaktion verwendet. Der Schritt erfolgt damit ohne Kapitalerhöhung und ohne Verwässerung für die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der NanoRepro AG.



Beide erhalten den überwiegenden Teil der Gegenleistung in Aktien der NanoRepro AG. Angelique Kerber bleibt der Marke newkee darüber hinaus bis einschließlich 2028 als aktive Markenbotschafterin verbunden, um den weiteren Ausbau der Markenbekanntheit über Social Media und Content-Formate voranzutreiben.



Angelique Kerber, Mitgründerin der Deutsche Kosmetikwerke AG, erklärt:



"Ich begleite die Deutsche Kosmetikwerke AG von der ersten Stunde an - aus Überzeugung für das Produkt. Jetzt ist das Unternehmen an einem Punkt angekommen, an dem es entscheidende Weichen für einen nachhaltigen Markenaufbau stellt. Deshalb freue ich mich, die Marke newkee auch weiterhin bis einschließlich 2028 als aktive Markenbotschafterin zu unterstützen."



Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG, erklärt:



"Dieser Schritt ist ein entscheidender Baustein, um unsere Wachstumsstory mit den für 2028 und 2030 gesetzten Zielen mit klarer Struktur zu untermauern. Nun arbeiten wir konsequent weiter an der operativen Integration, um dieses Potenzial im Verbund mit NanoRepro und Paedi Protect voll heben zu können."



Die Deutsche Kosmetikwerke AG ("newkee") profitiert von Synergien und breiterem Marktzugang der Plattform



Wie bereits in der Corporate News vom 21. Juli 2026 kommuniziert, bündelt die NanoRepro AG die Produktions- und Einkaufsstrukturen im Hautpflege-Bereich bei der Paedi Protect AG. Diese Basis zahlt sich für die Marke newkee zunehmend aus. Mit der engeren Anbindung an die Plattform kommen nun zusätzlich gebündelter Vertrieb und Handelszugang, etwa im stationären Handel, sowie Regulatorik und Qualitätsmanagement aus einer Hand hinzu. Für die NanoRepro AG ist newkee damit ein zentraler Wachstumstreiber innerhalb der Gruppen-Plattform.



Dr. Olaf Stiller, Aufsichtsratsvorsitzender der NanoRepro AG und vormaliger CEO der DKW AG, erklärt:



"Die Deutsche Kosmetikwerke AG und die NanoRepro AG verbindet eine langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft, die wir mit diesem Schritt konsequent weiterentwickeln. Aus meiner Erfahrung mit newkee von der Produktidee bis zur heutigen Marktposition weiß ich, wie viel es der Marke bringt, auf etablierte Vertriebswege sowie verlässliche Produktions- und Regulatorikstrukturen zurückgreifen zu können. Dass Gründungsaktionäre wie Angelique Kerber diesen Schritt mit ihrem Aktientausch aktiv mittragen, ist ein starkes Signal für die weitere Entwicklung von newkee und den Plattformgedanken rund um die NanoRepro AG."



Über die NanoRepro AG



Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.

Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke newkee innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen ist auch der Fußballprofi Manuel Neuer beteiligt.

Ergänzend führt die NanoRepro AG in der hyped about science GmbH (zukünftig Alphabiol GmbH) unter der Marke alphabiol Komplementärprodukte und Nahrungsergänzungsmittel im Portfolio.

Darüber strebt die NanoRepro AG eine Beteiligung an der FiberSense AG, einem Baseler Medizintechnikunternehmen, das kontinuierliche Glukosesensoren für den Consumer-Health-Markt entwickelt und im Juni 2026 die CE-Kennzeichnung für seinen Sensor erhalten hat, an.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com





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