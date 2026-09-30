Mehr als 16 Millionen Aufrufe des MCP-Servers von Miro MCP setzt sich zunehmend auch außerhalb der Entwicklerwelt durch und wird inzwischen mehrheitlich von Nutzern aus anderen Bereichen eingesetzt

Miro, die Kollaborations- und Kontextplattform für das KI-Zeitalter, verzeichnet mehr als 16 Millionen Aufrufe seines MCP-Servers seit der Einführung im Februar 2026. Seit Mai hat sich die Nutzung mehr als verdoppelt. Allein im September dürfte die Zahl der MCP-Aufrufe 6 Millionen* erreichen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260929863898/de/

Miro's MCP server is a Model Context Protocol integration letting AI tools connect to Miro boards-creating diagrams, tables, and canvas content, and reading existing board data programmatically.

Teams setzen zunehmend auf KI, um ihre Arbeit zu beschleunigen von Recherche und Planung bis hin zu Design und Programmierung. Die meisten Interaktionen mit KI finden jedoch in Chatfenstern statt oder führen zu statischen Ergebnissen, die vom eigentlichen Arbeitsbereich des Teams getrennt sind. Der MCP-Server von Miro schafft hier Abhilfe: Die Ergebnisse von KI-Tools lassen sich damit visuell darstellen, umgehend bearbeiten und dem gesamten Team auf einer gemeinsamen Arbeitsfläche bereitstellen.

Laut Nutzungsdaten von Miro entfielen auf Claude Desktop und Claude Code im August zusammen fast zwei Drittel der Nutzung (65 Prozent). ChatGPT ist heute der zweitgrößte Client. Die Zahl der Nutzer stieg von August bis September um 71 Prozent. Insgesamt sind inzwischen 15 verschiedene KI-Clients über die MCP-Integration angebunden, darunter Microsoft Copilot, Gemini Enterprise und Grok Build. Eine weitere Analyse der Daten zeigt, dass die Arbeitsfläche sowohl als Ein- als auch als Ausgabe für KI-Agenten genutzt wird. Miro-to-Code machte im August 57 Prozent der Aufrufe aus: Dabei liest ein Agent ein Board aus und verarbeitet dessen Inhalte weiter. Weitere 41 Prozent entfielen auf Code-to-Miro, wobei Agenten direkt Boards, Diagramme und Layouts erstellen.

Die Daten zeigen außerdem, dass sich die Zusammensetzung der MCP-Nutzer verändert hat. MCP ist längst nicht mehr nur ein Thema für Entwickler. Im Engineering und in der Softwareentwicklung ist weniger als ein Viertel der MCP-Nutzer tätig. Auf Produktmanagement, Design, Marketing, Betrieb und Projektmanagement entfallen zusammen etwa doppelt so viele Nutzer wie auf das Engineering.

"Die rasante Verbreitung des MCP-Servers von Miro zeigt, wie groß der Bedarf tatsächlich ist, Agenten enger in die tägliche Arbeit von Teams einzubinden", so Jeff Chow, Chief Product and Technology Officer bei Miro. "Mit den MCP-Tools von Miro können Teams komplexe Ideen in unterschiedlichen Formaten auf einer gemeinsamen Arbeitsfläche visualisieren. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die Nutzung in allen Fachbereichen zunimmt. Das zeigt, dass Miro im Zeitalter agentischer KI beste Voraussetzungen mitbringt, zur zentralen Plattform für die Zusammenarbeit zu werden."

"Der MCP-Server von Miro hat grundlegend verändert, wie unser Produktteam Ideen entwickelt und daraus Produkte macht", so Dominic Le Garsmeur, Chief Product Officer bei Fincore Ltd. "Unsere Produktmanager können auf der Arbeitsfläche ambitionierte Ideen entwickeln und sich darauf verlassen, dass Claude sie direkt in Anforderungen übersetzt, mit denen unsere Entwickler arbeiten können. So gelangen bessere Ideen schneller in die Entwicklung."

Teams setzen Miro zunehmend als zentrale Schnittstelle für KI-gestütztes Arbeiten ein. 16 Millionen MCP-Aufrufe seit der Einführung und die wachsende Nutzung in allen Berufsfeldern zeigen einen klaren Trend: KI-Agenten brauchen einen Arbeitsbereich, der sich an der tatsächlichen Arbeitsweise von Teams orientiert: visuell, gemeinsam und jederzeit bearbeitbar.

Hinweise für Redaktionen

Was ist der MCP-Server von Miro?

Der MCP-Server von Miro ist eine Integration auf Basis des Model Context Protocol, über die sich KI-Tools mit Miro-Boards verbinden können. So lassen sich Diagramme, Tabellen und Inhalte auf der Arbeitsfläche erstellen und vorhandene Board-Daten programmgesteuert auslesen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://miro.com/ai/mcp/

Wie wurden diese Daten erhoben?

*Die Zahlen basieren auf internen Produktanalysen von Miro und umfassen die Tool-Aufrufe verbundener KI-Clients an den MCP-Server von Miro seit dessen öffentlicher Einführung bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Nutzung durch Miro-Mitarbeiter ist nicht berücksichtigt.

Über Miro

Miro ist der gemeinsame Arbeitsbereich, in dem Agenten und Teams zusammenkommen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen und Ergebnisse umzusetzen. KI beschleunigt die Arbeit für Unternehmen kommt es daher nicht darauf an, einfach mehr zu leisten, sondern die Ergebnisse Einzelner in eine größere Wirkung für das gesamte Unternehmen zu übersetzen. Mehr als 100 Millionen Nutzer bei 250.000 Kunden arbeiten auf der gemeinsamen, sicheren Arbeitsfläche von Miro. Sie schafft den nötigen Kontext, damit Teams komplexere Probleme lösen, bessere Entscheidungen treffen und ihre Arbeit schneller voranbringen können. Miro wurde 2011 gegründet und beschäftigt heute 1.600 Mitarbeiter an 13 Standorten weltweit. Weitere Informationen unter miro.com.

Miro und das Logo von Miro sind Marken oder eingetragene Marken von RealtimeBoard, Inc., in den USA und/oder anderen Ländern. Andere hier erwähnte Produkte und Firmennamen können die Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260929863898/de/

Contacts:

press@miro.com