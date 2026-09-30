Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Private Equity

Matador Secondary Private Equity AG: Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des KR der SIX sowie Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss - Halbjahresbericht 2026



30.09.2026 / 07:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der SIX sowie Ziff. 16 des Kotierungsreglements der BX Swiss

Matador Secondary Private Equity AG - Veröffentlichung des Halbjahresberichts per 30.6.2026

Sarnen, 30. September 2026 - Die auf Secondary Private Equity Investments spezialisierte Investmentgesellschaft Matador Secondary Private Equity AG veröffentlicht heute den Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2026 und bestätigt die am 3. September veröffentlichten Ergebnisse und Zahlen zum Portfolio Cashflow. Der Bericht ist über die Homepage im Investor Relations Bereich abrufbar und weist einen Gewinn in Höhe von 5,04 Mio. CHF aus.

Über die Matador Secondary Private Equity AG

Die Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206), 2005 gegründet und mit Sitz in der Schweiz, ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Der NAV (Eigenkapital) von Matador ist seit Gründung organisch überdurchschnittlich um 12% p.a. (in EUR) gestiegen. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.

Kontakt:

Matador Secondary Private Equity AG

Grundacher 5, CH-6060 Sarnen

Tel: +41 41 662 1062

Email: ir@matador.ch

www.matador.ch