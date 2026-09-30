THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 29. September 2026 / Clean Air Metals Inc. ("Clean Air Metals" oder das "Unternehmen") (TSX.V:AIR) (FWB:CKU) (OTC PINK:CLRMF) gibt bekannt, dass es seinen ungeprüften konsolidierten Zwischenabschluss und den entsprechenden Lagebericht (MD&A) für den am 31. Juli 2026 endenden Sechsmonatszeitraum eingereicht hat. Die Dokumente können unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

Finanzielle Highlights

Gesamtvermögen zum 31. Juli 2026 von 35.465.204 $

Gesamtbarvermögen zum 31. Juli 2026 von 422.500 $

Betriebskapitaldefizit zum 31. Juli 2026 von 3.188.114 $

Eigenkapital zum 31. Juli 2026 von 31.803.864 $

In dem am 31. Juli 2026 endenden Sechsmonatszeitraum fielen für das Unternehmen Kosten in Höhe von 164.309 $ für Explorationsaktivitäten im Projekt Thunder Bay North an. Im zweiten Geschäftsquartal konzentrierte sich das Unternehmen auf den Abschluss der geplanten Fusion und setzte gleichzeitig die Gespräche über die Explorationsgenehmigungen für die fortgeschrittene Exploration sowie die Neubewertung früherer geophysikalischer Arbeiten fort, um Schwerpunktbereiche für Bohrungen und geophysikalische Untersuchungen im Bereich des Einfallens bei Escape nach Abschluss der Transaktion zu identifizieren. Das Unternehmen erhielt im zweiten Quartal außerdem einen Zuschuss in Höhe von 57.000 $ aus dem Critical Minerals Innovation Fund zur Unterstützung der metallurgischen Bewertung im Zusammenhang mit der Lohnaufbereitung (Toll Milling).

Finanzübersicht

Für die drei Monate zum Für die sechs Monate zum 31. Juli 2026 31. Juli 2025 31. Juli 2026 31. Juli 2025 Betriebsaufwendungen 496.647 $ 400.205 $ 852.887 $ 752.774 $ Nettoverlust und Gesamtverlust (492.772) (365.892) (842.678) (589.533) Verlust pro Aktie - Unverwässert und verwässert (0,00 $) (0,00 $) (0,00 $) ) (0,00 $) 31. Juli 2026 31. Januar 2026 Gesamtvermögen 35.465.204 $ 36.226.670 $ Gesamtverbindlichkeiten 3.661.340 3.621.866 Gesamtes Eigenkapital 31.803.864 $ 32.604.804 $

Ausführliche Informationen zu den Finanzberichten und Betriebsergebnissen für den am 31. Juli 2026 endenden Sechsmonatszeitraum sind in den ungeprüften konsolidierten Zwischenabschlüssen des Unternehmens mit den dazugehörigen Erläuterungen und dem Lagebericht (MD&A) enthalten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Das Unternehmen ist derzeit dabei, die Unterlagen für die Aktionäre zur Unterstützung der vorgeschlagenen Transaktion fertigzustellen, die in der Pressemitteilung vom 31. Juli 2026 näher erläutert wurde. Sobald diese Unterlagen vorliegen, werden wir den Termin für die Jahreshauptversammlung und die außerordentliche Aktionärsversammlung bekannt geben.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Minerale Thunder Bay North ("TBN") vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und an eine bestehende Infrastruktur angrenzt, beherbergt zwei (2) Lagerstätten - die Lagerstätten Current und Escape, die nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen enthalten die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 14,9 Mio. t mit 2,66 g/t (Pt+Pd), 0,40 % Cu und 0,24 % Ni (NI 43-101-konformer technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, SLR Consulting Canada Ltd, 21. November 2025), mit bedeutendem Erweiterungspotenzial in Einfallrichtung.

Das Projekt TBN ist als eine der seltenen primären Platinressourcen außerhalb von Südafrika in einer stabilen und bergbaufreundlichen Jurisdiktion gelegen und profitiert von langjährigen Beziehungen zu den einheimischen First Nations. Mit seinem bewährten technischen Team ist Clean Air Metals dazu entschlossen, die Ressourcen auf dem Projekt TBN zu erweitern und einen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Soziales Engagement

Clean Air Metals Inc. erkennt an, dass das Projekt für kritische Minerale Thunder Bay North in einem Gebiet liegt, das von dem Robinson-Superior-Abkommen von 1850 erfasst ist und die Territorien der Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek und Kiashke Zaaging Anishinaabek umfasst. Clean Air Metals erkennt ferner die Beiträge der Métis Nation of Ontario, Region 2 und der Red Sky Métis Independent Nation zu der reichen Geschichte unseres Gebietes an.

Das Unternehmen schätzt die Möglichkeit, in diesen Territorien zu arbeiten, und verbleibt engagiert in Bezug auf Anerkennung und Respekt gegenüber denen, die seit frühester Zeit auf dem Land gelebt, es durchquert und sich dort versammelt haben. Clean Air Metals verpflichtet sich dazu, das indigene Erbe verantwortungsvoll zu bewahren und bekennt sich zu seinen Verpflichtungen, mit den First Nations, Métis und Inuit auf Basis der Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts, der Gegenseitigkeit und der Zusammenarbeit im Geist der Versöhnung eine respektvolle Beziehung zu bilden, zu pflegen und anzuregen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Mike Garbutt"

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals Inc.

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Mia Boiridy

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QUELLE: Clean Air Metals, Inc.

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