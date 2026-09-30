Seit Beginn des "KI-Zeitalters" mit der Einführung von ChatGPT hat die Börse immer wieder Engstellen der Wertschöpfungskette gespielt. Am Anfang stand Nvidia mit Grafikprozessoren, die unabdingbar sind, um Modelle zu trainieren. Später rückten die Rechenzentren selbst in den Vordergrund. Deren Betrieb erfordert auch klassische Speicherchips von Samsung oder Micron, dazu Prozessoren wie von Intel oder Kabel von Nokia. Vom Bau profitierten Firmen wie Caterpillar, die Energie kommt von Gasturbinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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