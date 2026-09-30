Keine vier Wochen nach seinem Amtsantritt stellt Apple-Chef John Ternus zentrale Gewohnheiten des Konzerns infrage. Weniger Managementebenen, schnellere Produktentwicklungen und flexiblere Veröffentlichungstermine sollen Apple experimentierfreudiger machen. Der Umbau ist jedoch mehr als eine neue Führungskultur: Steigende Komponentenkosten und der nachlassende Schwung im hochprofitablen Servicegeschäft erhöhen den Druck auf die Marge. Weniger Manager, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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