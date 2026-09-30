In Zeiten von ATS-Systemen und weniger Stellenausschreibungen auf dem deutschen Markt müssen Bewerber:innen einiges tun, um in die nähere Auswahl für eine Stelle zu kommen. Unternehmensberater Marcel Zimmermann erklärt, wie KI hier helfen kann. Wer auf Stellensuche ist, hat es zurzeit nicht leicht: So vermeldet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Vergleich zum Vorquartal einen Rückgang von 11 Prozent bei den Stellen, die zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n