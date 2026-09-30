The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2026
ISIN Name
XS2393629XXX INVESTEC 21/32 FLR MTN
FI4000571XXX HKFOODS 24/27 FLR
US02665WFXXX AM.HONDA FI. 24/26 MTN
XS2698603XXX OTP BANK 23/27 FLR MTN
US83192PAXXX SMITH+NEPHEW 24/27
DE000CZ43XXX COBA 23/26 S.1016
EU000A3K4XXX EU 23/26 MTN
XS2680753XXX BEND.+ADEL. 23/26 MTN
XS2391348XXX ARION BANK 21/26 MTN
CH1174335XXX ROYAL BK CDA 22/26 MTN
US29250NBXXX ENBRIDGE 21/26
US06675GAXXX BFCM 21/26 REGS
XS2063247XXX BCO SANTAND. 19/26 MTN
USP13435AXXX BC INTL PERU 19/26 REGS
XS1693281XXX STAND.CHAR. 17/27 MTN FLR
XS1418788XXX ARGENTUM NETH.16/46FLRMTN
XS1499603XXX BABCOCK INT.GR.16/26 MTN
XS1301052XXX ROY.SCHIPHOL GP 15/26 MTN
XS1499602XXX BLACKST.HLDGS FIN. 16/26
XS1497633XXX SINGTEL GRP TR. 16/26 MTN
XS1499574XXX STADSHYPOTEK 16/26 MTN
US92553PBXXX PARAM.SKYD.C 16/26
US349553AXXX FORTIS 17/26
FR0013257XXX RALLYE S.A. 17/32 MTN
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA10E/18
DE000RLP0XXX RHEINL.PF.SCHATZ.V.2014
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2026
ISIN Name
XS2393629XXX INVESTEC 21/32 FLR MTN
FI4000571XXX HKFOODS 24/27 FLR
US02665WFXXX AM.HONDA FI. 24/26 MTN
XS2698603XXX OTP BANK 23/27 FLR MTN
US83192PAXXX SMITH+NEPHEW 24/27
DE000CZ43XXX COBA 23/26 S.1016
EU000A3K4XXX EU 23/26 MTN
XS2680753XXX BEND.+ADEL. 23/26 MTN
XS2391348XXX ARION BANK 21/26 MTN
CH1174335XXX ROYAL BK CDA 22/26 MTN
US29250NBXXX ENBRIDGE 21/26
US06675GAXXX BFCM 21/26 REGS
XS2063247XXX BCO SANTAND. 19/26 MTN
USP13435AXXX BC INTL PERU 19/26 REGS
XS1693281XXX STAND.CHAR. 17/27 MTN FLR
XS1418788XXX ARGENTUM NETH.16/46FLRMTN
XS1499603XXX BABCOCK INT.GR.16/26 MTN
XS1301052XXX ROY.SCHIPHOL GP 15/26 MTN
XS1499602XXX BLACKST.HLDGS FIN. 16/26
XS1497633XXX SINGTEL GRP TR. 16/26 MTN
XS1499574XXX STADSHYPOTEK 16/26 MTN
US92553PBXXX PARAM.SKYD.C 16/26
US349553AXXX FORTIS 17/26
FR0013257XXX RALLYE S.A. 17/32 MTN
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA10E/18
DE000RLP0XXX RHEINL.PF.SCHATZ.V.2014
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