Das Instrument BKH0 DE000A41YGE8 BROCKHAUS TECH. ANDIEN. SUBSCRIPTION_RIGHT hat seinen ersten Handelstag am 30.09.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument BKH0 DE000A41YGE8 BROCKHAUS TECH. ANDIEN. SUBSCRIPTION_RIGHT has its first trading date on 30.09.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument BKH0 DE000A41YGE8 BROCKHAUS TECH. ANDIEN. SUBSCRIPTION_RIGHT has its first trading date on 30.09.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
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