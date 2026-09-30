EQS-News: DeFi Technologies Inc.
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TORONTO, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "-Unternehmen " oder "DeFi Technologies ") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31, ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaften Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (gemeinsam "Valour"), ein führender Emittent börsengehandelter Produkte ("ETPs"), das Valour Zcash (ZEC) SEK ETP aufgelegt haben.
Das VALOUR ZCASH (ZEC) SEK ETP wurde am 29. September 2026 unter der ISIN CH1108681XXX an der Spotlight Stock Market zum Handel zugelassen. Das Produkt bietet Anlegern ein Engagement in der Kursentwicklung von Zcash (ZEC) über ein börsengehandeltes Anlageprodukt, das über die traditionelle Broker-Infrastruktur zugänglich ist.
Die Einführung stellt eine weitere Erweiterung der ETP-Plattform für digitale Vermögenswerte von Valour dar und erweitert den Zugang zu einem regulierten europäischen Markt für einen Vermögenswert, der eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der datenschutzfreundlichen Blockchain-Technologie gespielt hat.
Informationen zu Zcash
Zcash wurde 2016 eingeführt und ist eine dezentrale digitale Währung sowie ein Zahlungsnetzwerk, das Nutzern mehr Kontrolle über den Datenschutz ihrer Finanztransaktionen bieten soll.
Zcash war die erste weit verbreitete Anwendung der als zk-SNARKs bekannten Zero-Knowledge-Proof-Technologie. Seine Architektur für abgeschirmte Transaktionen ermöglicht es, Transaktionen vom Netzwerk validieren zu lassen und gleichzeitig sensible Transaktionsdaten vor der öffentlichen Offenlegung zu schützen. Zcash unterstützt sowohl abgeschirmte Transaktionen, die Transaktionsdetails schützen können, als auch transparente Transaktionen, die ähnlich wie Transaktionen auf traditionellen öffentlichen Blockchains funktionieren.
ZEC ist der native digitale Vermögenswert des Zcash-Netzwerks und wird verwendet, um Werte zu übertragen und Transaktionsgebühren im gesamten Netzwerk zu begleichen.
Die Einführung erfolgt vor dem Hintergrund einer zunehmenden Marktbeachtung für datenschutzkonforme digitale Vermögenswerte und eines sich ausweitenden regulierten Anlagezugangs zu ZEC auf den globalen Kapitalmärkten.
"Zcash stellt eine der wichtigsten frühen Anwendungen der Zero-Knowledge-Kryptografie bei digitalen Vermögenswerten dar, und das Interesse an einer datenschutzkonformen Blockchain-Infrastruktur wächst weiter", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer von DeFi Technologies."Die Einführung eines Zcash-ETP ist genau die Art von Produktinnovation, für deren Bereitstellung Valour gegründet wurde. Wir bieten Anlegern Zugang zu einem etablierten digitalen Vermögenswert über dieselbe regulierte, vertraute Marktinfrastruktur, die sie auch für den Zugang zu traditionellen Wertpapieren nutzen, und erweitern gleichzeitig die Bandbreite und Differenzierung unserer Produktplattform."
"Zcash ermöglicht es Nutzern, mithilfe von Zero-Knowledge-Kryptografie privat Transaktionen durchzuführen, und wir beobachten ein wachsendes Interesse an ZEC sowohl bei professionellen als auch bei nordischen Privatanlegern", sagte Jacob Lindberg, Chief Revenue Officer von Valour."Die Nachfrage nach einem börsennotierten Produkt, das ZEC nachbildet, war deutlich zu erkennen. Die Aufnahme von Zcash in das Spotlight-Angebot bietet Anlegern eine vertraute Möglichkeit, über ihre bestehende Broker-Infrastruktur ein Engagement aufzubauen, ohne den zugrunde liegenden digitalen Vermögenswert direkt kaufen, verwahren oder verwalten zu müssen."
Die Einführung folgt auf die kontinuierliche Expansion von Valour auf europäischen und internationalen Märkten und baut auf einem Portfolio von mehr als 100 ETPs für digitale Vermögenswerte auf, das wichtige digitale Vermögenswerte, Layer-1- und Layer-2-Netzwerke, dezentrale Finanzprotokolle, Staking-Produkte und andere aufstrebende Blockchain-Ökosysteme umfasst.
Der VALOUR ZCASH (ZEC) SEK ETP ist mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % verbunden.
Informationen zu DeFi Technologies
Tochtergesellschaften von DeFi Technologies
Informationen zu Valour
Informationen zu Stillman Digital
Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:
DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG
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30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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