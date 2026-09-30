Kupfer vor Preisexplosion: Streiks in Chile & Verknappung schüren Kupfer-Rallye

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Kupferpreis über 14.400 USD: Angebotsdefizit, Streikrisiken in Chile und starke China-Nachfrage verschärfen die Knappheit - Deutsche Bank sieht Potenzial bis 22.000 USD.

Kupfer über 14.400 US-Dollar - Angebotsschock in Chile droht: An der LME steuert Kupfer nach einem September-Plus von 9 Prozent auf den dritten Gewinnmonat in Folge zu. Doch die eigentliche Wucht kommt von der Angebotsseite: Akute Streikrisiken auf den chilenischen Schlüsselminen Centinela und Escondida treffen auf eine weltweit rückläufige Minenförderung (-4 Prozent laut ICSG), was das globale Angebotsdefizit drastisch verschärft.

Deutsche Bank sieht Rallye bis 22.000 Dollar: Weil US-Lagerhäuser aus Zollfurcht massiv Material horten, verknappt sich das Angebot für China, wo die Yangshan-Prämien nahe Mehrjahreshöchstständen notieren. Angesichts dieses physischen Engpasses prognostiziert die Deutsche Bank bis zum zweiten Quartal 2027 einen Preissprung auf bis zu 22.000 US-Dollar je Tonne - ein massiver fundamentaler Hebel für Kupferproduzenten und Rohstoffinvestoren.

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Kupfer vor Preisexplosion: Streiks in Chile & Verknappung schüren Rallye

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