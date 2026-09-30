Mit dieser Markteinführung ist rhode erstmals in ganz Europa im stationären Einzelhandel erhältlich

Bislang war die Marke in der Region ausschließlich über rhodeskin.com verfügbar

rhode, die von Hailey Rhode Bieber gegründete Kosmetikmarke und Teil von e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), ist ab heute, Mittwoch den 30. September 2026, online bei Sephora sowie in mehr als 500 Filialen in ganz Europa erhältlich. Diese Expansion über Sephora in Europa erhöht die globale Präsenz von rhode im stationären Einzelhandel und stellt einen bedeutenden nächsten Schritt für die Marke dar. Dies folgt auf die Einführung bei Sephora in den USA, Kanada und Großbritannien in 2025.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260929388730/de/

rhode launches into Sephora across Europe

Nach der Gründung im Juni 2022 startete rhode mit einem ausgewählten Sortiment hochwirksamer Hautpflegeprodukte, das später um Hybrid-Make-up erweitert wurde. Jeder Launch stieß auf enorme Nachfrage und setzte Impulse für Veränderungen in der Beauty-Branche und der gesamten Beauty-Kultur. Heute ist rhode die Nr. 1 unter den Hautpflegemarken in den USA gemessen am Earned Media Value (EMV) und verzeichnet laut CreatorIQ weiterhin ein deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr.*

Ab sofort ist rhode für Verbraucherinnen und Verbraucher in 19 weiteren Ländern bei Sephora erhältlich: Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Luxemburg, Monaco, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien (einschließlich Kanarische Inseln), Schweden, Schweiz und Türkei. Diese Expansion baut auf der bereits bestehenden Einzelhandelspräsenz von rhode bei Sephora in Kanada, Großbritannien und den USA auf.

"Seit der Gründung von rhode war es mein Ziel, die Marke immer mehr Menschen, an immer mehr Orten und in immer mehr Geschäften zugänglich zu machen. Durch diese Expansion in ganz Europa haben mehr Menschen die Möglichkeit, rhode im Geschäft zu entdecken, unsere Produkte auszuprobieren und die besonderen, immersiven Momente zu erleben, die wir für unsere Community schaffen. Sephora ist ein wichtiger Partner, der uns dabei unterstützt hat, unsere Vision in physische Verkaufsräume zu verwandeln, die unverkennbar rhode sind. Wir freuen uns sehr auf diese neue Wachstumsphase", sagte Hailey Rhode Bieber, Gründerin, Chief Creative Officer und Leiterin des Bereichs Innovation bei rhode und Strategieberaterin bei e.l.f. Beauty.

Die markante visuelle Identität von rhode mit ihren klassischen glänzend grauen Store-Elementen und den charakteristischen, weich abgerundeten Kanten wird das Einkaufserlebnis in den Sephora-Filialen in ganz Europa prägen. Einige ausgewählte europäische Filialen werden exklusiv für rhode in Europa neu gestaltet. Dazu gehören individuell konzipierte Store-Designs, maßgeschneiderte Fassaden sowie großformatige architektonische 3D-Installationen der Kernprodukte. Allen voran wird der legendäre Sephora-Flagship-Store an der Champs-Élysées in Paris ein überdimensionales Markenerlebnis bieten, das einen der renommiertesten Beauty-Standorte Europas in eine immersive Welt von rhode verwandelt, in der die rhode-Community die Marke entdecken und hautnah erleben kann.

"Wir freuen uns sehr, unsere Einzelhandelspräsenz mit Sephora in Europa auszuweiten und auf unseren Erfolg in den USA, Kanada und Großbritannien aufzubauen", sagte Lauren Ratner, Mitbegründerin von rhode. "In den vergangenen Jahren haben wir ein beachtliches Wachstum in der rhode-Community in ganz Europa erlebt. Im letzten Sommer haben wir die Welt von rhode mit unserem Beachclub nach Mallorca gebracht und diesen Sommer nutzten wir unsere Summer Stations an der Amalfiküste und in Kopenhagen, um erstmals persönlichen Kontakt zu unseren Communities in Italien und Dänemark aufzunehmen. Die Resonanz war beachtlich, und mit diesem neuen Kapitel bei Sephora können wir an diesen Erfolg anknüpfen und unsere Kundinnen und Kunden erreichen ganz gleich, wo sie sich befinden."

Sephora wird das Kernsortiment von rhode mit seinen hochwirksamen Hautpflege-Essentials und Hybrid-Make-up-Produkten einschließlich der neuen Pocket Bronze- und Highlight Milk-Kollektionen anbieten. Anlässlich der Markteinführung wird rhode außerdem exklusive Produkte bei Sephora in Europa und Großbritannien anbieten, darunter den bei Fans besonders beliebten Pretzel Peptide Lip Tint, der in das globale Kernsortiment aufgenommen wird und bei Sephora in Europa und Großbritannien exklusiv vorab erhältlich sein wird. Darüber hinaus werden zwei Produkte in limitierter Auflage in Europa und Großbritannien erhältlich sein: eine neue Baby-Bubble-Tasche in Pretzel sowie der beliebte Peptide Lip Tint in Lemontini, der in sehr begrenzter Stückzahl zurückkehrt. Alle drei Produkte werden in ausgewählten Filialen in Europa und Großbritannien sowie online verfügbar sein.

rhode wird exklusiv bei Sephora in Europa erhältlich sein und baut damit auf die starke Partnerschaft auf, die sich seit der Markteinführung im Jahr 2025 durch historische und beispiellose Verkaufserfolge bei Sephora in den USA, Kanada und Großbritannien entwickelt hat. rhode ist bis heute die Nr. 1 unter den Kosmetikmarken bei Sephora in Nordamerika und Großbritannien.

"Wir freuen uns riesig, rhode nach dem bahnbrechenden Erfolg seines Social-First-Modells in den USA und Großbritannien nun auch auf das europäische Festland zu bringen. Dieses Modell hat eine virale Nachfragewelle ausgelöst und ein äußerst aktives globales Publikum geschaffen, was Sephoras Engagement widerspiegelt, unserer Beauty-Community in der Region innovative und kulturell relevante Marken anzubieten. Dieser Launch stärkt die Rolle Sephoras als führende Plattform und bevorzugter Partner für die einflussreichsten Marken und Gründer:innen der Region", sagte Catherine Spindler, President von Sephora in Europa und im Nahen Osten.

Der starke Fokus von rhode auf die Community ergänzt sich ideal mit der globalen Reichweite von Sephora. Die enge Einbindung der Community gehört zu den größten Stärken von rhode. Diese Partnerschaft wird die Marke einem noch größeren Publikum von Beauty-Fans in ganz Europa näherbringen.

"Die Expansion von rhode mit Sephora in Europa ist ein entscheidender Moment auf unserem Weg zu einem wahrhaft globalen Omnichannel-Unternehmen. Wir bieten unsere Produkte nicht nur in weiteren Ländern an, sondern erwecken auch die Welt von rhode für Millionen neuer Verbraucherinnen und Verbraucher zum Leben und geben ihnen die Möglichkeit, die Marke persönlich zu entdecken, zu erleben und näher kennenzulernen. Sephora ist ein herausragender Partner, der uns dabei unterstützt, diese Verbindung zu stärken, und wir freuen uns darauf, diese Dynamik in ganz Europa weiterzuführen", sagte Nick Vlahos, CEO von rhode.

Die Expansion in neue Einzelhandelsmärkte erfolgt ein Jahr nach der Übernahme von rhode durch e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) im Jahr 2025 für 1 Milliarde US-Dollar. Sie markiert den Beginn des nächsten Kapitels für rhode, in dem die Marke noch mehr Menschen weltweit zugänglich gemacht werden soll.

Über rhode

rhode ist eine Kollektion ausgewählter Hautpflege- und Hybrid-Make-up-Essentials mit hochwirksamen, sorgfältig formulierten Rezepturen. Die von Hailey Rhode Bieber nach Jahren der Zusammenarbeit mit führenden Visagist:innen und Hautpflege-Expert:innen gegründete Marke entstand aus dem Wunsch heraus, eine vereinfachte tägliche Pflegeroutine mit hochwirksamen Produkten zu schaffen. Die Rezepturen von rhode, die von führenden Dermatolog:innen und Chemiker:innen für verschiedene Hauttypen entwickelt wurden, enthalten sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe in wirksamen Konzentrationen, die bei regelmäßiger Anwendung die Barrierefunktion der Haut stärken. Über ihre Produkte hinaus schafft die Marke durch Kampagnen mit hoher Reichweite, Live-Aktivierungen und Community-Engagement die unverwechselbare Markenwelt von rhode. rhode ist vegan, dermatologisch getestet und sowohl von Leaping Bunny als auch PETA als tierversuchsfrei zertifiziert. rhode wurde 2025 für 1 Milliarde US-Dollar von e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) übernommen. rhode liefert derzeit in alle 50 US-Bundesstaaten, alle US-Territorien sowie an APO-/FPO-Adressen und nach Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland, Großbritannien und in einige europäische Länder. In den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien und Europa ist rhode in eigenständigen Sephora-Filialen und auf Sephora.com erhältlich. In Australien und Neuseeland ist rhode in ausgewählten MECCA-Filialen und auf MECCA.com erhältlich, wobei die Produktverfügbarkeit je nach Standort variiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.rhodeskin.com.

Über Sephora

Sephora ist weltweit führend im Vertrieb hochwertiger Kosmetikprodukte. Mit 55.000 leidenschaftlichen Mitarbeitenden in 37 Märkten bringt Sephora Kundinnen und Kunden mit Beauty-Marken in einer der vertrauenswürdigsten und dynamischsten Beauty-Communities der Welt zusammen. Über unser globales Omnichannel-Netzwerk aus mehr als 3.400 Filialen und ikonischen Flagship-Stores sowie über unsere E-Commerce- und digitalen Plattformen erreichen wir eine äußerst aktive Community von Hunderten Millionen Beauty-Fans und bieten ihnen an jedem Kontaktpunkt personalisierte, immersive und nahtlose Erlebnisse. Mit einem Sortiment aus 500 Marken und unserer Eigenmarke "Sephora Collection" bieten wir die einzigartigste und vielfältigste Auswahl an hochwertigen Kosmetikprodukten, die auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden abgestimmt sind. Von exklusiven Düften bis hin zu Make-up, Haarpflege, Hautpflege und vielem mehr, erfinden wir die Welt der Luxuskosmetik immer wieder aufs Neue. Seit seiner Gründung im Jahr 1969 in Limoges, Frankreich, und als Teil der LVMH-Gruppe seit 1997 setzt SEPHORA neue Maßstäbe im Luxus-Beauty-Einzelhandel. Auch heute bricht die Marke weiterhin mit etablierten Konventionen, um ihre Mission zu verwirklichen: eine Welt voller Inspiration und Inklusivität zu schaffen, in der jeder Mensch seine individuelle Schönheit feiern kann. Weitere Informationen finden Sie auf www.sephora.com.

*Quelle: CreatorIQ, Top 10 der besten Hautpflegeprodukte, August 2026. rhode auf Platz 1 in den USA laut Earned Media Value (EMV). Verfügbar unter CreatorIQ Leaderboard

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260929388730/de/

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