Nach Hacking-Attacken durch seine KI stellte der ChatGPT-Entwickler OpenAI die Entwicklungsprozesse auf den Prüfstand. Ein geplantes neues KI-Modell kommt jetzt wegen Bedenken gar nicht heraus. Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat wegen Sicherheitsbedenken die Veröffentlichung eines neuen KI-Modells gestrichen - und will zugleich Künstliche Intelligenz mit automatisierten Agenten in den Alltag bringen. Auf der OpenAI-Entwicklerkonferenz stellte Firmenchef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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