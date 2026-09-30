Stuhr (ots) -ALLRAD-KONTOR wurde im Oktober 2002 in Bremen von einer kleinen Gruppe Land Rover-Enthusiasten gegründet und hat sich zu einem der führenden deutschen Anbieter von Land Rover-Teilen für klassische und moderne Fahrzeuge entwickelt. Aus dem einst lokalen Betrieb ist mittlerweile auch ein Online-Shop entstanden - allrad-kontor24.de - das Unternehmen zieht mittlerweile Kunden aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und darüber hinaus an und erhält hervorragende Bewertungen für seinen Service.Das expandierende Unternehmen schlägt nun ein aufregendes neues Kapitel auf. ALLRAD-KONTOR wurde offiziell von The Overlanders Trading GmbH übernommen, einem weiteren von Enthusiasten geführten Unternehmen, das eine Land Rover-Besitzergemeinschaft betreibt und ein Land Rover-Unternehmen besitzt. Spezialisierte Land Rover Defender Werkstatt im Herzen von Berlin-Reinickendorf.Nach wie vor den Land Rover-Besitzern gewidmetFür unsere Kunden ändert sich im Tagesgeschäft nichts. Das erfahrene Team von ALLRAD-KONTOR (https://allrad-kontor24.de/?srsltid=AU7gw4UZIzGHaUcjbTxSdGSNYUi7z_aQtxGkmqcCx3ps2M9TJKXYsMwl) bleibt bestehen und kümmert sich weiterhin mit dem gewohnten Fachwissen, Engagement und der gleichen Zuverlässigkeit um Anfragen zu Ersatzteilen, Beratung und Projektunterstützung.Die einzige Änderung betrifft die Eigentümerseite, wodurch mehr Land Rover-Expertise sowie die Ressourcen und das Fachwissen, die zur Unterstützung des wachsenden Unternehmens erforderlich sind, in das Unternehmen einfließen werden.Neue Expertise mit einer gemeinsamen LeidenschaftOverlanders ist ein Unternehmen, das von einem jungen, dynamischen Team geführt wird, das durch eine gemeinsame Leidenschaft für den Land Rover Defender zusammengefunden hat.Diese Leidenschaft für die Marke Land Rover hat nun zwei der führenden deutschen Dienstleister für Land Rover-Besitzer zusammengeführt.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich bei ALLRAD-KONTOR einiges verändert hat, das Wichtigste aber gleich geblieben ist. Das etablierte Expertenteam steht Ihnen weiterhin mit fachkundiger Beratung und erstklassigem Service zur Seite. Die neue Eigentümerstruktur ermöglicht es dem Unternehmen, auf größere Ressourcen zurückzugreifen und seine Leidenschaft und Expertise für alles, was sich auf und abseits der Straße bewegt, noch weiter zu bündeln. Alles ist weiterhin in guten Händen.Pressekontakt:Presseanfragen in englischer oder deutscher Sprache: andrew@double8digital.comOriginal-Content von: ALLRAD-KONTOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183515/6361787