© Foto: Dall-EAnthropic weitet den SpaceX-Deal massiv aus und könnte fast doppelt so viel wie bislang erwartet für KI-Rechenleistung ausgeben.
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Das KI-Unternehmen Anthropic weitet seine Zusammenarbeit mit SpaceX massiv aus. Laut Reuters sehen neue Vereinbarungen vor, dass Anthropic bis 2029 insgesamt bis zu 84,5 Milliarden US-Dollar für KI-Rechenleistung zahlen könnte. Damit übersteigt das potenzielle Volumen das bisher erwartete Maß deutlich, da frühere Unterlagen lediglich von monatlichen Zahlungen in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar über drei Jahre ausgingen.
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