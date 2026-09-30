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Gerresheimer meldet für Q2 2026 Anstieg des Adjusted EBITDA > 50 % gegenüber Vorquartal



30.09.2026 / 09:04 CET/CEST

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Gerresheimer meldet für Q2 2026 Anstieg des Adjusted EBITDA > 50 % gegenüber Vorquartal Vorläufiges Ergebnis Q2: Umsatz 578 Mio. EUR (+55 Mio. EUR ggü. Q1), Adjusted EBITDA 102 Mio. EUR (+35 Mio. EUR ggü. Q1)

Stärkeres 2. Halbjahr 2026 erwartet

Vorbereitungen für Vollzug des Centor Verkaufs auf der Zielgeraden Düsseldorf, 30. September 2026. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat heute vorläufige Ergebnisse für das 2. Quartal 2026 und das 1. Halbjahr 2026 veröffentlicht. Umsatz und Adjusted EBITDA legten im 2. Quartal 2026 gegenüber dem 1. Quartal 2026 deutlich zu, blieben jedoch noch unter den Ergebnissen des Vorjahresquartals. Im 1. Halbjahr 2026 erzielte Gerresheimer nach vorläufigen Zahlen und ohne Anpassungen für die im Verkaufsprozess stehenden Business Units insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 1,10 Mrd. EUR (1. HJ 2025: 1,14 Mrd. EUR, angepasst), davon 578 Mio. EUR im 2. Quartal 2026 (Q2 2025: 614 Mio. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA erreichte 168 Mio. EUR (1. HJ 2025: 224 Mio. EUR, angepasst), davon trug das 2. Quartal rund 102 Mio. EUR bei (Q2 2025: 126 Mio. EUR, angepasst). Die Adjusted EBITDA-Marge verbesserte sich im 2. Quartal 2026 gegenüber dem 1. Quartal 2026 um 5,0 Prozentpunkte auf 17,6 %. Insgesamt betrug die Adjusted EBITDA Marge im 1. Halbjahr 2026 aufgrund des verhaltenen Auftaktquartals rund 15,3 % (1. HJ 2025: 19,6 %, angepasst). Die Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 2026 wurde vor allem durch den Geschäftsbereich Containment & Delivery Systems mit einer höheren Nachfrage nach Drug Delivery Devices positiv beeinflusst. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet Gerresheimer ein stärkeres zweites Halbjahr mit Ergebnisverbesserung und eine deutlich verbesserte Finanzlage. Der Centor-Verkauf verläuft planmäßig und der Vollzug wird kurzfristig erwartet. "Das 2. Quartal 2026 ist wie erwartet stärker ausgefallen und liegt im Adjusted EBITDA mehr als 50 % über dem Vorquartal. Unser Transformationsprogramm gto beginnt zu greifen", erläutert Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG. "Wir erwarten zudem kurzfristig den Abschluss des Verkaufs von Centor und der Verkaufsprozess von Primary Packaging Plastics schreitet planmäßig zügig voran. Entlang dieser Meilensteine stellen wir Gerresheimer durch die geplante neue Kapitalstruktur langfristig wieder auf eine absolut solide Basis." Containment & Delivery Systems: Drug Delivery Devices treiben Wachstum

Der Geschäftsbereich Containment & Delivery Systems konnte Umsatz und Ergebnis sowohl im Quartalsvergleich als auch im Halbjahresvergleich steigern. Nach vorläufigen Zahlen betrug der Umsatz im 1. Halbjahr 2026 rund 604 Mio. EUR (1. HJ 2025: 591 Mio. EUR, angepasst), davon trug das 2. Quartal 2026 rund 308 Mio. EUR bei (Q2 2025: 303 Mio. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA stieg im 1. Halbjahr 2026 auf 135 Mio. EUR (1. HJ 2025: 131 Mio. EUR), das 2. Quartal 2026 steuerte dazu rund 74 Mio. EUR (Q2 2025: 72 Mio. EUR) bei. Die Adjusted EBITDA-Marge betrug im 1. Halbjahr 22,3 % (1. HJ 2025: 22,1 %, angepasst). Gegenüber dem 1. Quartal 2026 verbesserte sich die Adjusted EBITDA-Marge im 2. Quartal 2026 um 3,3-Prozentpunkt auf 23,9 %. Der Geschäftsbereich profitierte von der höheren Nachfrage nach Drug Delivery Devices, was die strategischen Investitionen der vergangenen Jahre bestätigt. Primary Injectable Solutions: Schwächere Nachfrage bei Injektionsfläschchen

Der Geschäftsbereich Primary Injectable Solutions, erzielte im 1. Halbjahr 2026 nach vorläufigen Zahlen Umsatzerlöse in Höhe von 212 Mio. EUR (1. HJ 2025: 246 Mio. EUR, angepasst), davon 111 Mio. EUR im 2. Quartal 2026 (Q2 2025: 147 Mio. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA lag bei 16 Mio. EUR (1. HJ 2025: 50 Mio. EUR, angepasst), davon erwirtschaftete der Geschäftsbereich 11 Mio. EUR im 2. Quartal 2026 (Q2 2025: 33 Mio. EUR). Die Adjusted EBITDA-Marge lag im 1. Halbjahr 2026 insgesamt bei 7,8 %. Sie verbesserte sich um 4,0-Prozentpunkte von 5,7 % im 1. Quartal 2026 auf 9,7 % im 2. Quartal 2026. Sowohl bei Spritzensystemen als auch insbesondere bei Standard-Injektionsfläschchen (Bulk Vials) war die Nachfrage in den Regionen Europa und Amerika schwächer, was sich aufgrund der geringeren Kapazitätsauslastung der Werke im Ergebnis niederschlug. Parallel wurden bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Auslastung und Wettbewerbsfähigkeit des Geschäfts eingeleitet. Moulded Glass: Geschäft stabilisiert sich im zweiten Quartal 2026

Der Geschäftsbereich Moulded Glass erreichte nach vorläufigen Zahlen im 1. Halbjahr 2026 Umsatzerlöse in Höhe von 309 Mio. EUR (1. HJ 2025: 327 Mio. EUR, angepasst), davon 165 Mio. EUR im 2. Quartal 2026 (Q2 2025: 167 Mio. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA betrug 33 Mio. EUR (1 HJ 2025: 63 Mio. EUR), davon erzielte der Geschäftsbereich 25 Mio. EUR im 2. Quartal 2026 (Q2 2025: 30 Mio. EUR). Die Adjusted EBITDA-Marge betrug im 1. Halbjahr 2026 insgesamt 10,6 % (1. HJ 2025: 19,2 %, angepasst). Sie verbesserte sich um solide 9,3-Prozentpunkte von 5,6 % im 1. Quartal 2026 auf 14,9 % im 2. Quartal 2026 (Q2 2025: 18,2 %, angepasst). Eine leicht höhere Nachfrage im Bereich Food & Beverage konnte die geringeren Umsätze im Bereich Pharma kompensieren, die zum Teil im Zusammenhang mit der anstehenden Schließung des Moulded Glass Werks in Chicago Heights standen. Abschlussarbeiten Verkauf Centor in den finalen Zügen

Der Verkauf von Centor verläuft planmäßig und der Vollzug wird kurzfristig erwartet. Der Vollzug des Verkaufs des Primary Packaging Plastics Geschäft wird im 1. Halbjahr 2027 erwartet. Quartalsmitteilung Q1 2026: Keine wesentlichen Änderungen zu vorläufigen Zahlen

Gerresheimer hat heute außerdem die Quartalsmitteilung Q1 2026 veröffentlicht. Gegenüber den am 27. August 2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. Die Quartalsmitteilung steht unter dem nachfolgenden Link auf der Gerresheimer Website zum Download zur Verfügung: https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte Den Halbjahresbericht mit den finalen Zahlen des 1. Halbjahres 2026 wird Gerresheimer voraussichtlich Ende November 2026 veröffentlichen.

Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an pharmazeutischen Primärverpackungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen, Tablettenbehälter, Injektionsfläschchen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, On-Body Devices sowie digitale Lösungen für die Therapiebegleitung. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und bei der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit 39 Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro und beschäftigt über 13.000 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

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