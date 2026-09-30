Steingaden (ots) -Seit 2016 trägt Heumilch das EU-Gütesiegel "garantiert traditionelle Spezialität". Es steht für klar definierte und unabhängig kontrollierte Vorgaben und bietet Konsumentinnen und Konsumenten Orientierung beim Einkauf. Zentrales Merkmal der Heuwirtschaft ist die Heufütterung im Winter.Zehn Jahre nach der europäischen Anerkennung bietet das EU-Gütesiegel "garantiert traditionelle Spezialität" Konsumentinnen und Konsumenten einen verlässlichen Qualitätsnachweis. Das Gütesiegel auf der Verpackung macht sichtbar, dass für Heumilch festgelegte Vorgaben gelten, deren Einhaltung von unabhängigen Kontrollstellen überprüft wird. "Das EU-Gütesiegel steht für transparente und überprüfbare Qualität. Die Konsumentinnen und Konsumenten erkennen damit auf einen Blick, dass Heumilch nach strengen Richtlinien erzeugt wird, die von unabhängigen Stellen kontrolliert werden", betont Christiane Mösl, Geschäftsführerin der ARGE Heumilch.Kennzeichnend für die Heuwirtschaft ist die besonders artgerechte Fütterung. Sie unterscheidet Heumilch von allen anderen Milchsorten und sorgt für eine besondere Qualität. Im Sommer bekommen die Tiere frische Gräser und Kräuter und im Winter Heu. Vergorene Futtermittel wie Silage sind streng verboten. Die entsprechenden Vorgaben sind in einer Produktspezifikation festgelegt und bilden die Grundlage für das Zertifizierungsprogramm Heumilch g.t.S. in Europa. Kontrolliert werden sowohl die landwirtschaftlichen Betriebe als auch die Verarbeiter."Wir sind stolz, dass unsere traditionelle Heuwirtschaft auf europäischer Ebene geschützt ist. Das bedeutet für unsere Landwirte vor allem Sicherheit: Der Rohstoff Heumilch ist europaweit rechtlich geschützt und die besonderen Vorgaben werden unabhängig kontrolliert. Zusammen mit der Nachfrage am Markt schafft das einen wichtigen Anreiz, diese Wirtschaftsweise auch in Zukunft fortzuführen", erklärt Markus Fischer, 1. Vorsitzender der ARGE Heumilch Deutschland.EU-Schutz schafft SicherheitDer europäische Schutz verhindert Missbrauch und Nachahmung und stärkt die Position von Heumilch als Spitzenprodukt im Wettbewerb. Für die Landwirte und für die Verarbeiter schafft er eine langfristige Perspektive und trägt dazu bei, die traditionelle Heuwirtschaft und die regionale Produktion abzusichern.Auch für Verarbeiter und Lebensmittelhandel ist das kontrollierte Zertifizierungssystem von Bedeutung. Es stellt sicher, dass der Rohstoff Heumilch nach den festgelegten Vorgaben erzeugt wird und schafft damit Glaubwürdigkeit und Sicherheit entlang der Wertschöpfungskette.Umweltprogramme in Bayern und Baden-Württemberg unterstützen die HeuwirtschaftIn Bayern wird die Heuwirtschaft zusätzlich über das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) unterstützt. Die Maßnahme "Heumilch - Extensive Futtergewinnung" fördert Milcherzeuger, die auf die Bereitung und den Einsatz von Silage verzichten."Mit ihrer Teilnahme am Kulturlandschaftsprogramm übernehmen die Landwirtinnen und Landwirte Verantwortung für Umwelt und Natur. Sie tragen dazu bei, unsere wertvolle Kulturlandschaft zu erhalten. Der Freistaat unterstützt sie dabei und gleicht einen Teil des zusätzlichen Aufwands über das KULAP aus. Genauso wichtig ist aber die Wertschätzung am Markt: Wer zu Heumilchprodukten greift, stärkt die Betriebe und honoriert damit ihr Engagement für diese besondere Form der Bewirtschaftung", betont Stefan Hiebl, Ltd. Ministerialrat im Bayerischen Landwirtschaftsministerium.In Baden-Württemberg unterstützt das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) mit der Maßnahme "Heumilch" die Betriebe. Mit den beiden Programmen KULAP und FAKT konnte die ARGE Heumilch Deutschland bisher einen Mehrwert von 30 Millionen Euro für ihre Mitglieder generieren.Nachfrage bleibt stabil und Bekanntheit entwickelt sich positivAuch am deutschen Markt entwickelt sich Heumilch positiv. Im vergangenen Jahr wurden unter dem Dach der ARGE Heumilch Deutschland 60 Millionen Kilogramm Heumilch verarbeitet. Ein wichtiger Treiber ist Bio-Heumilch, die mittlerweile 68 Prozent der Menge beträgt. Auch die Bekanntheit ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Mittlerweile ist Heumilch rund jedem Zweiten in Deutschland ein Begriff.Europäischer Schutz für landwirtschaftliche ErzeugnisseSeit 1992 schützt die Europäische Union landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel über verschiedene Gütesiegel, etwa aufgrund eines bestimmten geografischen Ursprungs oder eines traditionellen Herstellungsverfahrens. Die Auszeichnung "garantiert traditionelle Spezialität" steht für besondere Qualität, schützt vor Missbrauch und Nachahmung und informiert Verbraucherinnen und Verbraucher über die traditionelle Zusammensetzung beziehungsweise das traditionelle Herstellungsverfahren."Enjoy, it's from Europe" - Die Europäische Union unterstützt die ARGE Heumilch und ihre Kampagne zur Stärkung und Förderung von nachhaltig produzierten und qualitativ hochwertigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen.Die ARGE Heumilch im Internet:www.heumilch.comwww.facebook.com/heumilch.atsowiewww.instagram.com/heumilchZum Pressebereich:www.heumilch.com/pressePressekontakt:Medienkontakt:clavis Kommunikationsberatung GmbHMag. Rainer HammerleTelefon: 0043-664-1295979E-Mail: rainer.hammerle@clavis.atWebsite: https://www.clavis.atOriginal-Content von: ARGE Heumilch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163371/6361799