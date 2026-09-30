Die 2G-Energy-Aktie konnte den starken Aufwärtstrend des ersten Halbjahres bis auf etwa 73 € nicht fortsetzen und korrigierte anschließend wieder. Nach dem gestrigen starken Kursanstieg verbessert sie sich weiter und notiert am Mittwoch aktuell bei 62,20 €. Gleichzeitig geht das Unternehmen zunehmend in eine Wachstumsphase über. Hier stellt sich die Frage: Kann die Aktie davon profitieren? KI- und Rechenzentrumsboom wird zum Wachstumsmotor KI-Rechenzentren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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