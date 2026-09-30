Seit Wochen wird weltweit über Risiken Künstlicher Intelligenz diskutiert. US-Präsident Trump sagt nach einem Treffen mit KI-Bossen, dass die Unternehmen sich gegenseitig kontrollieren sollen. US-Präsident Donald Trump will trotz Warnungen vor existenziellen Risiken Künstlicher Intelligenz die Aufsicht über die Technologie ihren Entwicklern selbst überlassen. Die Unternehmen würden sich selber kontrollieren, sagte Trump nach einem Treffen mit Chefs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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